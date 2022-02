Roland Gilles, adjoint au maire d’Albi : « Dans le bassin albigeois, nous avons des atouts pour développer l’hydrogène »

Roland Gilles, comment vous êtes-vous trouvé en charge de ce grand projet ? Pourquoi est-il implanté à Albi ?

En plus d’être en charge des finances à la Mairie d’Albi, je m’occupe aussi du développement économique, de l’enseignement supérieur et de la recherche de financements au sein de la communauté de communes du Grand Albigeois. Je suis donc logiquement à la manœuvre pour ce Centre européen des mobilités nouvelles. Immédiatement après les élections municipales de 2020, nous avons commercé à travailler sur cette initiative que nous avons défendu pendant la campagne. Dans le bassin albigeois, nous avons des atouts pour développer ce projet. L’hydrogène est déjà maitrisé, par exemple, par la société d’économie mixte Eveer’Hy’Pôle (majoritairement détenue par l’Agglomération et la Ville d’Albi) ou par Safra, la seule entreprise en France qui produit des bus à hydrogène. Notre ville est aussi particulièrement dynamique sur le plan universitaire. Albi est, dans la strate des villes de 100.000 habitants, la deuxième pour la densité et la qualité de son enseignement supérieur.

Comment le projet a-t-il été pensé ?

Nous avons identifié trois grandes actions. Accueillir encore davantage d’essais de constructeurs de véhicules décarbonés sur le circuit d’automobile d’Albi. Faire en sorte de mieux exporter la technologie que nous avons. Et, enfin et surtout, miser sur la formation. Nous devons mettre en valeur et en complémentarité tous les centres de formations que nous avons. L’hydrogène va créer beaucoup d’emplois. Le ministre de l’Industrie parle de 150.000 emplois d’ici à 2030. J’ai réuni, en septembre 2020, la totalité des établissements de formation (Afpa, CFA, École des Mines d’Albi. IUT Champollion, etc.), qui ont adhéré à la démarche. Les formations dispensées iront de l’apprentissage au diplôme d’ingénieur. Nous avons installé, la semaine dernière, Campus H2, l’association qui concrétise cette démarche.

Pouvez-nous nous en dire davantage sur la structuration du projet ?

Nous avons crée une société d’économie mixte qui chapeaute l’ensemble du projet et portera les investissements. Elle a vocation à être la société support de l’ensemble de la démarche. Elle sera en relation avec la société Eveer’Hy’Pôle, qui perdure et qui aura son bureau d’étude attaché au projet nommé H2 Team. Le campus sera lui géré par une association, une structure souple qui permet aussi un financement des collectivités locales. Il y aura quelques investissements lourds sur circuit d’Albi pour accueillir les bancs d’essai des constructeurs. À terme, nous estimons que l’ensemble de l’investissement sera de 12 à 15 millions d’euros.

Le campus est déjà lancé et des formations ont déjà débuté. Pour la société support, les statuts sont rédigés. Les partenaires institutionnels vont rentrer dans la structure courant 2022. Nous l’ouvrirons par la suite à des partenaires privés. Nous nous donnons trois ans pour que le projet soit pleinement opérationnel. Nous allons essayer aussi d’inscrire le Centre européen des mobilités nouvelles dans le cadre des contrats de plan État-région.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Roland Gilles, vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Albigeois. Crédit : Grand Albigeois.