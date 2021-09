Environnement. Le Grand Albigeois encourage à planter des arbres pour réduire le bilan carbone

Plantez des arbres ! Ce pourrait être le slogan de rentrée de l’agglomération du Grand Albigeois. La collectivité avait voté en décembre dernier un plan d’économie sociale et solidaire pour favoriser un développement économique raisonné sur l’ensemble de son territoire. Illustration avec la plateforme de compensation carbone, lancée il y a quelques jours.

Grâce à ce dispositif qui fonctionne selon le modèle du crowdfunding, la collectivité souhaite encourager les particuliers et bientôt les entreprises locales à financer la plantation d’arbres agroforestiers, de haies champêtres, et autres arbres fruitiers pour réduire le bilan carbone du territoire et ainsi participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Avec les élus, nous identifions sur nos communes les fonciers publics disponibles pour devenir des lieux de compensation carbone puis nous les inscrivons au répertoire de Climat Local, la société coopérative d’intérêt collectif sur laquelle nous nous appuyons », explique Gérard Poujade, maire du Séquestre et vice-président de l’agglomération du Grand Albigeois, délégué à l’ESS. Pour chaque opération de plantation, l’association Arbres et Paysages accompagne ensuite la collectivité dans le choix de végétaux locaux afin de garantir des espèces non invasives et adaptées à la faune locale.

Pour ce lancement, deux projets de plantation ont été ouverts à la contribution des particuliers sur la commune de Saliès. Le premier consiste à créer un îlot de biodiversité avec la plantation de 196 mètres linéaires de haie champêtre qui viendront compenser 19,6 tonnes équivalent CO2. Le second concerne la reconstitution d’un corridor écologique, grâce à la plantation de 17 arbres (soit l’équivalent de 8,5 tonnes équivalent CO2).

« Bien sûr la plantation d’arbres ne suffira pas pour sauver la planète », tempère Julien Lavaud, le gérant de Climat Local, « puisqu’il faut patienter 25 ans pour séquestrer une tonne de CO2 grâce à la plantation de 10 mètres linéaires… C’est néanmoins un challenge collectif que nous soutenons pour amener les citoyens à contribuer à leur territoire. »

Mobiliser aussi les entreprises

Pour accélérer le mouvement, l’agglomération du Grand Albigeois compte aussi sur la mobilisation du monde professionnel. « Nous avons commencé à solliciter des entreprises du Tarn et six d’entre elles se montrent déjà partantes », se félicite Gérard Poujade. L’élu indique avoir une vingtaine de projets sous le coude pour les prochains mois, avec des plantations prévues entre décembre 2021 et mars 2022. C’est à ce moment là que les souscriptions s’ouvriront aux professionnels avec un ticket d’entrée à 800 euros, soit l’équivalent de 20 tonnes de CO2.

« Pour l’instant, les entreprises intéressées sont des PME ou des TPE dans des secteurs variés tels que le bâtiment, l’électricité, le chauffage et même un club de sport du département », décrit Julien Lavaud. « La plupart sont déjà engagées dans des démarches de réduction de bilan carbone en lien avec leur métier et souhaitent agir sur leur territoire. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Le Grand Albigeois veut mobiliser citoyens et entreprises pour la réduction du bilan carbone. Crédit : S.Pioch pour Grand Albigeois.