Scopelec pourrait supprimer 1800 emplois en France, dont 500 en Occitanie

Tout allait bien pour Scopelec, qui avait déménagé son siège à Sorèze (Tarn). Fondée en 1973 à Revel (Haute-Garonne), cette petite entreprise avait pris le chemin de la croissance. Trois ans après avoir augmenté ses fonds propres de 54 millions d’euros, ce spécialiste du déploiement et de l’entretien des réseaux télécoms fixes et mobiles, devait encore muscler ses capacités financières par un nouveau tour de table pour poursuivre et accélérer la diversification de ses activités. Mais Orange, son client historique et principal, en a décidé autrement.

Dans un courrier daté du 16 novembre, l’opérateur de téléphonie l’informe qu’il ne renouvellera pas son contrat à compter du 31 mars prochain, à hauteur de 150 millions d’euros annuels. Orange confie une partie du marché à un autre prestataire, un groupe situé au Luxembourg. « C’est brutal, sans délai », dénonce Cyrille Rocher, directeur de l’Union régionale des scops (société coopérative et participative) en Occitanie.

Aussi, pour Scopelec, qui emploie 3600 salariés répartis dans 70 départements français pour un chiffre d’affaires de 465 millions d’euros, c’est le coup dur. L’entreprise coopérative pourrait perdre 1800 emplois. La Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie devraient payer un lourd tribu avec respectivement 580 et 500 emplois. « C’est clairement un début de condamnation du groupe à moyen terme », regrette le directeur de l’Urscop Occitanie, qui déplore cette décision pour Scopelec mais aussi pour les sous-traitants avec lesquels l’entreprise travaille.

« J’attends donc que votre décision puisse être réétudiée »

Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, ne masque pas son exaspération. Celle qui « dénonce » le projet d’Orange de réduire le volume des marchés a adressé à Stéphane Richard, le PDG du groupe Orange, une lettre datée du jeudi 3 décembre dans laquelle elle ne mâche pas ses mots : « Je ne peux concevoir que votre entreprise, qui se fixe comme objectif "la cohésion sociale et humaine" ainsi qu’une "croissance responsable", traite de cette façon un partenaire historique et ses salariés. »

Et, elle ajoute : « Nous sommes toutes et tous engagés, acteurs publics et privés, dans la relance pour sortir durablement notre pays de la crise économique que nous venons de traverser. Nombre d’entreprises et de leurs sous-traitants ont souffert. En 2020 et 2021, la Région a assuré, au côté de l’État, votre actionnaire, un très haut niveau d’intervention auprès de 65 000 entreprises, permettant de préserver 250 000 emplois en Occitanie. Les logiques comptables qui motivent aujourd’hui votre projet en choisissant un nouveau prestataire basé au Luxembourg ne correspondent aucunement à cette ambition. J’attends donc que votre décision puisse être réétudiée. »

Contactée par la rédaction ToulÉco, la direction régionale d’Orange n’a pas souhaité réagir.

Audrey Sommazi

Sur la photo : un opérateur de Scopelec. Crédits : Scopelec