Scopelec, candidat à sa propre reprise

Il y a un an, Scopelec, la plus grande Scop (société coopérative et participative) de France, était une entreprise florissante, forte de 3600 salariés et d’un chiffre d’affaires de 475 millions d’euros en 2021. En l’espace de douze mois, elle a connu une longue descente aux enfers après la perte de marchés historiques auprès de l’opérateur télécom Orange.

Aujourd’hui, la société basée dans le Tarn et spécialisée dans la fibre optique doit tenter de sauver les emplois encore en jeu après avoir été placée en redressement judiciaire le 26 septembre dernier par le tribunal de commerce de Lyon. Celui-ci auditionnera les entreprises candidates à la reprise le 8 décembre. Elles sont six sur les rangs. Les acteurs du secteur, Alsatis, Circet, Kyntus, Solutions 30 et Foliateam ont d’ores et déjà présenté leurs offres de reprise en plan de cession pour Scopelec S.A et sa filiale indirecte Setelen.

La nouvelle direction de Scopelec, nommée le 18 août, avec à sa tête Carlos Verkaeren, s’est également positionnée. Le président du directoire n’est pas un parfait inconnu. Il avait repris la biscuiterie Poult, dans le Tarn-et-Garonne, en 2001. « Nous sommes allés le chercher car nous avons été bluffés par son management », explique Cyrille Rocher, directeur de l’Union régionale des sociétés coopérative Occitanie-Pyrénées (Urscop). « Ce stratège financier a une culture basée sur le respect de l’être humain. »

Diversification de l’activité

Cette offre de reprise, baptisée New Scope, qui prévoit de conserver 1800 salariés, dont 88 % des salariés de terrain et 50 % de cadres, mise sur la diversification de l’activité autour des métiers de la 5G et des services. Les installations des bornes pour les voitures électriques sont également envisagées comme un levier de croissance. « On reprend les contrats associés à Orange, qui se terminent d’ici deux à trois ans, mais on ne se focalise plus sur cet opérateur et on fait progresser les autres clients. »

Mais, pour réaliser ce projet, il faut bien sûr le financer. Les 1457 salariés sociétaires sont invités à mettre au pot, de 1000 euros pour un salarié à 6000 euros pour un cadre du management. L’Urscop apporte également sa contribution à hauteur de 1 million d’euros, et la Région Occitanie devrait débloquer une enveloppe, via ses outils de financement. « Il manquera 10 millions d’euros à court terme pour relancer la machine. Ce n’est pas insurmontable. Car des discussions ont été entamées avec des banques spécialisées dans le retournement », affirme Cyrille Rocher, qui regrette dans « ce dossier hors normes » l’absence de l’État et de ses organismes, tels que Bpifrance et la Caisse des dépôts et de consignation.

Sur la photo : Des employés de Scopelec sur un chantier. Crédit : Scopelec.