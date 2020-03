Tarn. Les femmes chefs d’entreprise mobilisées pour s’entraider

Développer son réseau fait partie des facteurs de réussite quand on se lance dans l’entrepreneuriat. « Quand on a des doutes, des questionnements, c’est l’occasion de partager son expérience, de trouver des solutions et de se sentir moins seul », remarque Appoline Chaminade-Meyer, présidente des FCE du Tarn, elle-même chef d’entreprise. Pourtant, si « réseauter » est presque une évidence pour les dirigeants masculins, les femmes chefs d’entreprise sont encore trop souvent sur la réserve.

Voilà pourquoi, depuis trois ans, l’association tarnaise profite de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars pour organiser un événement qui « rend visibles les différents réseaux féminins existants sur le territoire tarnais, dans le but d’inciter toutes les femmes, quelles soient salariées, porteuses de projets ou chefs d’entreprise, à nous rejoindre », précise la présidente.

S’imposer davantage dans les instances décisionnelles

Cette année, rendez-vous était donc donné à Gaillac, où plusieurs associations sont venues présenter leur action. Parmi elles : les Z’elles gaillacoises, le réseau des Mampreneures Tarn, l’association Action Femmes 81, le syndicat FDSEA 81 et, pour la première fois, l’association Ladies’Circle Tarn et le réseau des élues locales du Tarn [1]. Une journée placée donc sous le signe de l’échange et de l’entraide pour contribuer, in fine, à faire progresser la parité dans le paysage économique du territoire, notamment en incitant les femmes à prendre davantage de responsabilités dans les organes de gouvernance.

Car l’un des enjeux est bien celui-là. « La proportion de femmes dans les instances décisionnelles (CCI, tribunaux de commerce, etc.) plafonne toujours, de même que dans les instances de direction des grandes entreprises, remarque Appoline Chaminade-Meyer. Le combat des FCE est notamment de faire en sorte que cette proportion augmente de manière significative. »

Emilie Gilmer