Scopelec, placée en procédure de sauvegarde, cherche une sortie de crise

Scopelec, un des principaux sous-traitant d’Orange, tire la sonnette d’alarme. Vendredi 18 mars, la coopérative, spécialisée dans le déploiement de réseaux de télécommunication, a annoncé que le tribunal de commerce de Lyon l’avait placée en procédure de sauvegarde dans son jugement rendu le jeudi 17 mars. "On a agi pour éviter la catastrophe économique dans laquelle on est plongé. Cette décision était indispensable pour obtenir un temps nécessaire afin de trouver des solutions", explique Thomas Foppiani, le président du directoire de Scopelec, dans un entretien accordé à BFM lundi 21 mars.

Installée dans le Tarn, à Sorèze, et implantée sur 90 sites en France, la plus ancienne société coopérative et participative (Scop) de France, compte 3600 salariés, dont 1200 détiennent 75 % du capital. La perte du contrat avec son principal client Orange, en 2021, s’élève à 150 millions d’euros, soit environ 40 % de son chiffre d’affaires annuel et 65 % de son activité. Conséquence immédiate : au 1er avril, un millier de personnes pourraient se retrouver sans activité. "Les faits sont là", alerte Thomas Foppiani. "On ne peut pas effacer 50 ans de relation (comprendre avec Orange) d’un trait. Il y a un préavis à respecter."

Peser dans la présidentielle

Depuis plusieurs semaines, Scopelec cherchait une solution amiable avec l’opérateur et plusieurs de ses concurrents afin que ceux-ci reprennent une partie de ses salariés menacés par la perte de ce contrat. Mais, "en près de quatre mois, Scopelec n’a reçu que des réponses partielles et peu concluantes", déplore la direction. Cependant, ces négociations ont permis quelques avancées. "Sur la question des transferts de salariés vers les autres attributaires du marché, Scopelec a obtenu de la part de plusieurs repreneurs un cadre contractuel acceptable, avec reprise d’ancienneté et maintien des conditions salariales." Et les discussions portant sur des mesures visant à compenser la perte d’activité de la société, grâce à l’attribution de « volumes additionnels temporaires », se poursuivent.

Avec cette procédure, ouverte à trois semaines du premier tour de l’élection présidentielle, la coopérative met un coup de pression sur le gouvernement et Orange, détenu à 23 % par l’État, pour tenter de faire aboutir les discussions. "C’est un changement de ton et d’armes pour faire valoir nos droits", poursuit le président. "Il faut traiter cette restructuration et lancer des mesures associées. Mais il est inconcevable que Scopelec la finance à 100 %."

Audrey Sommazi

Sur la photo : Des employés de Scopelec devant leur lieu de travail à Saint-Orens, le jeudi 3 février, en grève pour la préservation de leur emploi. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.