Portes du Tarn, le bras de fer au point mort

« On reste déterminés sur le dossier. On joue toutes les cartes en notre possession », promet Julien Lassalle, élu d’opposition à la mairie de Saint-Sulpice-la-Pointe sur la liste Saint-Sulpice Active et Citoyenne, et membre du collectif Stop Terra 2, cet entrepôt logistique de 70.000 m², haut de 14 mètres, long de 530 mètres et large de 135 mètres, doté de 130 quais de déchargement qui devrait s’implanter sur la Zac Les Portes du Tarn. « Nous allons voir sur quoi débouche la médiation. Mais pour l’instant, nous sommes dans la phase de rédaction de la convention de la médiation. »

En clair, les parties concernées - le promoteur JMG Partners, les préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne et les opposants (France Nature Environnement et Saint-Sulpice Active et Citoyenne) - ne se sont toujours pas entretenues de vive voix afin de « trouver un terrain d’entente ». Mais qu’à cela ne tienne, les adversaires du projet ne baissent pas les bras et espèrent, encore, ouvrir un dialogue avec le conseil départemental du Tarn, la collectivité qui finance, en grande partie, cette Zac.

H2V sur les rangs

Petit rappel des faits. En janvier, sur la partie ouest de ce parc d’activités de 198 hectares déclaré d’utilité publique en 2014, puis révisé en 2018, des travaux de viabilisation ont démarré. Les opposants y voient la construction de Terra 2 et ils redoutent qu’un géant du e-commerce - Amazon ou Alibaba – s’implante sur une surface de seize hectares de terres agricoles. Par conséquent, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l’association Saint-Sulpice Active et Citoyenne ont déposé une requête en référé suspension le 24 janvier auprès du tribunal administratif de Toulouse. Dans son ordonnance du 17 février, le juge des référés suspend les travaux.

Mais l’aménageur de la Zac, la Société publique locale d’aménagement (SPLA)​​, fait appel de sa décision mais le conseil d’État, le 25 juillet dernier, a refusé cette procédure. Néanmoins, la procédure d’appel déposée par le ministère de​ la Transition écologique, qui s’est pourvu en cassation le 28 février, est toujours en cours.

Pour autant, la mission de commercialisation menée par la SPLA poursuit son cours : la société H2V a signé un contrat de réservation qui lui permettra de réaliser l’étude de faisabilité de son projet de site de production d’hydrogène renouvelable. Une étape préalable à l’issue de laquelle devrait s’opérer la signature d’une promesse de vente courant 2023.

Pour faire face aux frais de justice, les opposants ont lancé une cagnotte en ligne.

Audrey Sommazi

Sur la photo : La Zac des Portes du Tarn. Crédits : Studios H2G.