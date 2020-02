Pour 2020, la foire économique d’Albi vise les étoiles

Tandis que le concept des foires et salons est depuis quelques années en perte de vitesse, l’équipe de la foire d’Albi s’est mobilisée pour en renouveler le format. Résultat, plusieurs nouveautés sont à l’ordre du jour, au premier rang desquelles la présence de deux expositions interactives (dont une, intitulée « De la terre aux étoiles », totalement inédite) conçues par la Cité de l’espace.

« Il s’agira d’une animation phare, adaptée aussi bien aux adultes qu’aux enfants, qui se tiendra pendant toute la durée de la foire en lieu et place des salons éphémères (vintage, made in France, etc.) que nous faisions venir jusqu’à présent », explique Yohann Homs, directeur d’Albi Expos. « Outre la qualité de l’exposition (avec des films projetés, des maquettes grand format, etc.), on sait que l’intérêt pour l’espace est grandissant et que l’année 2020 est une année forte en termes d’actualité spatiale avec des missions d’envergure (le lancement d’un satellite d’observation autour du soleil ou l’envoi de la sonde spatiale Mars 2020, NDLR). »

20.000 visiteurs attendus

Cet événement a vocation à « faire grandir la popularité de la foire d’Albi », indique le directeur, en faisant « revenir les visiteurs » qui la boudaient ces dernières années, voire en attirant de nouveaux types de profils (familles, jeunes, etc.). Des publics susceptibles d’intéresser, par ailleurs, la centaine d’exposants présents, soit autant d’acteurs de l’économie locale ou régionale, dans des domaines variés : l’habitat, l’ameublement, les nouvelles technologies, la mobilité, l’électroménager, etc. « Un espace gastronomique et un espace bien-être s’ajouteront cette année à la partie exposants, précise le directeur. Ainsi qu’un espace automobile, tourné entre autres vers des modèles écologiques. »

Dernière nouveauté marquante : la durée de la foire, qui passe de neuf à cinq jours. « Là encore, nous avons souhaité nous adapter à la fois à nos exposants et à notre public » , précise Yohann Homs. « Les entreprises n’ont plus le temps de s’investir pendant une durée aussi longue. De même pour les visiteurs qui adoptent des modes de consommation différents, notamment parce qu’ils se renseignent en amont sur Internet. » L’année dernière, la foire a attiré 13.000 visiteurs. Elle en espère 20.000 cette année.

Emilie Gilmer

Sur la photo : Yohann Homs, directeur d’Albi Expos. Crédits : DR.