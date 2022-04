La coopérative Scopelec dispose d’un sursis de dix-huit mois, accordé par Orange

« Personne ne veut nous entendre, alors on est allés à Paris pour obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Macron », raconte Michaël, un salarié de Scopelec, qui faisait partie des deux-cents manifestants qui se sont rassemblés, jeudi 7 mars, pour signifier leur colère. Car, en perdant un contrat historique avec son principal client Orange, la plus grande coopérative de France, spécialiste des infrastructures et technologies de télécommunications, plonge dans de lourdes difficultés financières.

Sans celui-ci, Scopelec, dont le siège est implanté à Sorèze, devrait vivre avec 150 millions d’euros en moins par an, soit une coupe de 40 % dans son chiffre d’affaires. La société a obtenu son placement en procédure de sauvegarde, le 17 mars, pour se mettre à l’abri. Mais la coopérative, créée en 1973, craint de finir en liquidation judiciaire si Orange ne l’aide pas à passer le cap et à financer les indemnités de licenciements des techniciens touchés par la perte de chiffre d’affaires. Plus de mille salariés seraient concernés.

Volume d’affaires de 43 millions d’euros octroyé

« Nous nous sommes rendus d’abord au quartier général du président sortant mais on s’est fait refoulés. Un service d’ordre nous attendait », poursuit Michaël. Sans se décourager, le convoi s’est réuni près de la gare Saint-Lazare, non loin du siège de campagne d’Emmanuel Macron. Puis, une délégation a été reçue par la ministre déléguée auprès du ministre de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher.

« C’est une bonne opération, on a obtenu des engagements », se félicite Alain Tomas, le président du conseil de surveillance, qui a assisté à ce rendez-vous. « On n’est pas venus pour rien. » Car, selon le représentant du personnel et des élus, Orange, dont l’État est le premier actionnaire, a mis sur la table un volume d’affaires supplémentaire de 23 millions d’euros en 2022, puis de 20 millions d’euros en 2023. « Cela évite que l’entreprise ferme », estime Michaël, « mais il y aura des dégâts parmi les salariés. Et puis, ces engagements sont flous car on ne sait rien. Ni les conditions, ni pour qui, ni pour quoi. »

Contactée par ToulEco, la direction de Scopelec n’a pas réagi aux annonces d’Orange.

Audrey Sommazi

Sur la photo d’illustration : un employé de Scopelec. Crédits : Scopelec.