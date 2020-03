Distillerie Castan, un whisky tarnais star du salon de l’agriculture

Il y a des choix stratégiques qui se révèlent gagnants a posteriori. Lorsque Jacques Castan, distillateur ambulant, part à la retraite en 2006, son fils Sébastien et Céline, l’épouse de ce dernier, reprennent sa licence professionnelle. Ils décident alors de l’exploiter sur un lieu fixe en investissant dans la construction d’une distillerie. La première étape de l’aventure sera la production d’eaux-de-vie. Mais en 2010, changement de cap : tandis qu’il leur manque un produit d’appel original et fort, ils jettent leur dévolu sur le whisky.

L’avenir leur donne raison. « Aujourd’hui, la production de whisky représente 95 % de notre activité et nos ventes ne cessent d’augmenter », remarque Céline Castan. En témoigne le chiffre d’affaires qui a évolué de 25 % entre 2018 et 2019. Sébastien et Céline n’ont pas fait les choses à moitié. « On avait tout le savoir-faire en matière de distillation, il a fallu que l’on apprenne les techniques d’affinage pour mettre au point des palettes aromatiques et créer la gamme de whiskies fruités et tourbés », précise-t-elle.

Une orge de brasserie made in Tarn

Résultat, l’entreprise tarnaise possède aujourd’hui un savoir-faire complet : distillateur, embouteilleur et maturateur. Depuis trois ans, la maison Castan cultive aussi sa propre orge de brasserie sur plusieurs dizaines d’hectares. « C’est une plus-value en termes de qualité parce que l’on travaille un produit local », indique Céline. Reste le processus de maltage, nécessaire à l’obtention de l’appellation « single malt », qui lui, est confié à une malterie extérieure. Ainsi donc, la qualité des bouteilles sorties de la maison Castan n’échappe pas aux amateurs de bons whiskies.

« Nous vendons à la fois en vente directe au sein de la distillerie – nous sommes situés sur l’axe Albi/Cordes-sur-Ciel plutôt propice aux visites – et nous sommes présents sur tout le territoire français via un distributeur spécialisé en spiritueux qui s’adresse aux cavistes et restaurants. » Depuis un an, un nouveau marché s’est également ouvert à la société tarnaise : les États-Unis. « Nous avons été démarchés par un importateur », précise Céline Castan. « Cela représente pour l’instant de petits volumes mais nous avons de très bons retours. »

La distillerie poursuit par ailleurs d’autres pistes de développement dont un projet de spiritourisme à destination des particuliers et des entreprises. Celui-ci sera opérationnel dès le mois de mai.

Emilie Gilmer

Sur la photo : Sébastien et Céline Castan à la tête de la Distillerie Castan. Crédits : DR.