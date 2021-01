Dans le Tarn, 2 millions d’euros pour soutenir l’économie du Grand Albigeois

Au-delà de l’enjeu sanitaire, la question de l’économie est au cœur des préoccupations dans cette période de pandémie. Au sein de la Communauté d’agglomération du Grand Albigeois comme ailleurs, il a fallu traiter l’urgence pour limiter l’impact de la crise. C’est le sens du plan de relance adopté le 29 septembre dernier, comme l’explique Roland Gilles, le vice-président de la collectivité. « Ce soutien aux entreprises représente un investissement de près de deux millions d’euros, dont 92% en aides directes », indique l’élu, qui se félicite que 1,4 million d’euros aient déjà été attribués en quatre mois.

« Cela tient compte des exonérations de CFE (352 bénéficiaires), des subventions pour la mise en place des mesures sanitaires ou de l’aide à la numérisation via le fonds L’Occal (quarante-huit entreprises) et de l’exonération des loyers de mars et avril pour les locataires de nos hôtels d’entreprise », détaille Roland Gilles. 144 entreprises ont par ailleurs bénéficié d’une aide à la prise en charge pour les mois de novembre ou décembre 2020.

Accompagner les entreprises en développement

Mais la collectivité albigeoise ne voulait pas seulement être en réaction face à la crise. « Nous voulions aussi accompagner les entreprises de secteurs créateurs d’emplois », insiste le vice-président du Grand Albigeois. « En soutenant des projets industriels, nous allons permettre la sécurisation de mille emplois directs ou indirects. » En rachetant le siège de Compobaie, la collectivité a ainsi évité la procédure de sauvegarde à l’entreprise et sauvegardé 130 emplois.

Le fleuron Safra verra également son projet de création d’une unité destinée à la production du Businova financé par la collectivité à hauteur de 400 000 euros, consolidant ainsi 245 emplois. « Et 150 créations sont envisagées d’ici à 2025 », ajoute Roland Gilles.

Enfin, un troisième axe d’action est inclus dans ce plan de relance, puisque le Grand Albigeois souhaite, à l’image du gouvernement, mettre l’accent sur les métiers nouveaux autour de l’écologie et de la décarbonation. « Nous voulons créer un centre des mobilités nouvelles et des énergies nouvelles autour de l’hydrogène, en nous appuyant sur tous les atouts du territoire », développe le vice-président. Un dossier a déjà été présenté aux financeurs publics (État, Région, Europe) et l’élu assure que certains investisseurs privés sont intéressés.

Paul Périé

Sur la photo : Roland Gilles, vice-président de la Communauté d’agglomération du Grand Albigeois. Crédit : Grand Albigeois/Tchiz.