Covid-19. Missegle se lance dans la fabrication de « masques barrières »

Le désarroi des entreprises et des salariés confrontés à la pénurie de masques ne l’a pas laissée indifférente. Myriam Joly, fondatrice de Missegle, a décidé de mettre à profit le savoir-faire de son entreprise pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. « Le masque que nous produisons, qui est en cours de validation auprès de la DGA (direction générale de l’armement), ne se substitue pas aux masques « normés », les masques chirurgicaux ou FFP2 utilisés par les personnels de santé », précise-t-elle. « Mais il apporte une protection contre les postillons qui sont le principal vecteur du virus, et, parce qu’il est très couvrant, évite que les mains ne se portent au visage. »

Une alternative sérieuse donc, à l’absence de masque ou au masque fait maison, à condition toutefois que le produit soit bien porté et entretenu. « Il doit être lavé à 60° pendant trente minutes après chaque utilisation et ne doit pas être porté plus de quatre heures en continu », remarque la dirigeante.

Les bénéfices reversés à la Recherche

Actuellement, cinq salariés de l’entreprise tarnaise travaillent sur cette production tandis que dix-huit autres (sur un effectif global de trente-quatre salariés) poursuivent la production classique. 500 masques sont ainsi confectionnés chaque jour et vendus 6 euros pièce (frais de port inclus). Quant aux destinataires des masques, ce sont « à la fois des particuliers via notre site Internet » , indique Myriam Joly. « Mais également des sites industriels voisins qui nous en ont fait la demande, des Ehpad, ou encore des structures associatives d’aide à domicile comme l’ADMR. » L’ensemble des bénéfices de la vente sera par ailleurs reversé à la recherche, via l’Institut Saint-Jacques – CHU de Toulouse.

La contribution de Missegle ne s’arrête d’ailleurs pas là. « Parallèlement à ce travail de confection, je participe à un groupe de travail instauré par l’Afnor qui vient de mettre au point un référentiel (Afnor Spec – S76-001) pour la confection artisanale de ce type de masque barrière », conclut la dirigeante.

Emilie Gilmer

Sur les photos : Ergonomique et très couvrant, le masque produit par l’atelier Missegle, porté ici par sa fondatrice Myriam Joly, est fait d’un tissu en coton lavable composé de trois couches (coton, polyester, coton). Crédits : DR.