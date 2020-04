Castres. Benne SA au chevet de l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique

Ils sont une dizaine au total sur le marché français à concevoir, fabriquer, assembler et monter des convoyeurs à tapis roulant. Un savoir-faire complet dont la PME tarnaise, qui affichait un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros en 2019, a fait une force pour diversifier sa clientèle. « Nous répondons aussi bien aux besoins des grands groupes (Airbus, Pierre Fabre, bioMérieux, Andros, Saint-Gobain) qu’aux petits artisans du coin dans tous les secteurs de l’industrie », indique son directeur, Thibault Benne.

Or cette stratégie s’avère aujourd’hui payante car, si certains des clients de Benne SA ont cessé toute activité depuis le début du confinement, d’autres au contraire ont vu leurs besoins augmenter. « Dès le début de la crise, certaines sociétés qui font partie des secteurs stratégiques définis par l’État, comme Bigard par exemple pour l’agroalimentaire ou Paul Boyé, fabricant de masques à Toulouse, nous ont demandé de rester disponibles pour répondre à l’urgence », explique Thibault Benne.

Ainsi, même si son activité globale s’est réduite quasiment de moitié, Benne SA n’a pas fermé ses portes et compte une cinquantaine de salariés sur le site auxquels s’ajoutent une vingtaine de salariés en télétravail (contre 130 salariés en temps normal) mobilisés pour faire tourner l’entreprise.

En pointe sur la sécurité sanitaire

Cette poursuite d’activité a néanmoins nécessité, dès le début du confinement, la mise en place d’une cellule de crise pour assurer les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire. « On a pris des mesures très tôt ; par exemple l’information des salariés sur les gestes barrière, la mise en place de lingettes désinfectantes et de gel hydroalcoolique aux entrées des bureaux et de l’atelier ou un équipement complet pour les salariés mobilisés sur des chantiers à l’extérieur », remarque le directeur. Même s’il l’avoue : ses équipes ont un coup d’avance. « Certains clients de l’agroalimentaire ou de la pharmacie imposent depuis toujours, lorsqu’on se rend dans leurs murs, de porter des masques, des gants, des blouses et des sur-blouses », précise-t-il.

Reste que cette crise permettra probablement d’amorcer de nouvelles pratiques. « Le télétravail que nous n’avions jamais mis en place fera peut-être désormais partie de nos options », indique le chef d’entreprise. Voire de booster les capacités d’innovation de l’entreprise. En effet, un nouvel équipement standard en lien avec la crise – mais sur lequel la PME garde pour l’heure le secret – devrait bientôt sortir des ateliers castrais.

Emilie Gilmer

Sur la photo : Thibault Benne est à la tête d’une entreprise de 130 salariés, dont soixante-dix poursuivent aujourd’hui leur activité (en télétravail ou sur site) tandis que soixante autres sont placés en chômage partiel ou en arrêt pour garde d’enfant et personnes vulnérables. Crédits : DR.