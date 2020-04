Albi. Pendant le confinement, WZ-Conseil offre la vidéo-consultation aux médecins de la région

Dès l’annonce du confinement, le 16 mars dernier, le standard de l’entreprise albigeoise WZ-Conseil est pris d’assaut. « La première préoccupation des médecins était de pouvoir recevoir les patients en écartant les risques de contagion », explique Adina Thibaud chargée de clientèle. « Il a donc fallu paramétrer les agendas de manière à réserver des créneaux horaires pour les patients porteurs de symptômes afin qu’ils ne croisent pas les autres patients. » Mais quelques jours plus tard, un nouveau sujet se pose, plus délicat encore. « Les gens ont commencé à avoir peur de venir dans les cabinets et les agendas se sont complètement vidés », explique l’experte. « La problématique pour les médecins était de continuer malgré tout à suivre leurs patients, notamment les porteurs de pathologie chronique (diabète, maladie cardiovasculaire par exemple). »

Une idée se fait jour au sein de la PME albigeoise. « Nous travaillions déjà depuis un certain temps sur la mise en place de la vidéo-consultation avec un partenaire spécialiste du sujet (HelloCare) », indique Adina Thibaud. « Nous avons donc décidé d’accélérer le mouvement : depuis un mois maintenant et jusqu’au 31 mai prochain, nous installons et proposons à tous les praticiens de France (clients ou non de notre société) l’utilisation gratuite de cet outil. »

Assurer la continuité des soins

L’initiative permet ainsi aux médecins d’assurer la continuité des soins, ainsi qu’un suivi psychologique pour les patients les plus éprouvés par le confinement. « Le but est aussi de soulager les soignants en première ligne », souligne Adina Thibaud. « En effet, la médecine de ville contribue à limiter les flux vers les hôpitaux en suivant de près les patients sans gravité ». Le « succès » du dispositif est d’ailleurs sans précédent. Car, si jusqu’au Covid-19, les praticiens et les patients freinaient des quatre fers quant à l’utilisation de la vidéo-consultation, cette initiation à « marche forcée » révèle aujourd’hui la pertinence de l’outil. « On constate aussi une utilisation accrue chez les sages-femmes, pour réaliser par exemple l’entretien prénatal pendant la grossesse », indique Adina Thibaud.

Le dispositif se double aujourd’hui d’une nouvelle offre, réservée cette fois aux praticiens de la région Occitanie : la possibilité d’accéder gratuitement jusqu’au 31 mai 2020, au-delà de la vidéo-consultation, à l’ensemble des logiciels mis au point par WZ-Conseil. « Maintenant que la sortie du confinement se profile, la question pour les praticiens est de redémarrer leur activité », remarque l’experte. « C’est-à-dire de communiquer des informations à leurs patients sur un retour progressif à la normale, ce qui est rendu possible par notre offre logicielle. » À noter que la proposition s’applique aussi à tout citoyen qui mène un projet solidaire et qui a besoin d’un agenda ou d’une prise de rendez-vous en ligne.

Emilie Gilmer

Sur la photo : Adina Thibaud est chargée de clientèle auprès de WZ-Conseil. Les logiciels édités par l’entreprise (wz-agenda.com, agenda-en-ligne.com, prendre-mon-rdv.com) comptabilisent, en temps normal, près de 10.000 utilisateurs. Crédits : Loic Bourniquel.