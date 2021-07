Tarn. Le collectif Respirons 81 porte plainte après les fumées toxiques du mois d’avril

Le mois d’avril, avec ses gelées tardives, a été difficile pour de nombreux agriculteurs. Mais pas seulement. Les Vauréens et habitants des communes environnantes ont également, par ricochet, été victimes de ces nuits de gel. En cause, le domaine de Fontorbe, à la tête de 350 ha de vergers, qui dans la nuit du 12 au 13 avril, a utilisé de la paille imbibée de gasoil, formant d’épaisses fumées noires toxiques à des kilomètres à la ronde. Conséquence : une vingtaine de personnes a dû être hospitalisée, des centaines d’autres intoxiquées par les fumées d’hydrocarbures.

Pour défendre leurs droits à un environnement non pollué, les habitants - ils sont une soixantaine - de la zone concernée ont donc décidé de former le collectif Respirons 81 pour mener une action collective, portée par Me Christophe Lèguevaques. « De nombreuses plaintes individuelles ont été déposées sans que rien ne change, il est temps que tout cela cesse. Nous avons décidé d’unir nos forces afin de défendre notre santé, nos terres et de faire cesser leurs nuisances et pratiques illégales », peut-on lire dans le communiqué de presse.

A.S.