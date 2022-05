Tarn. Deux records du monde de distance pour véhicules hydrogène et électrique ?

ARM Engineering, située à Montans, dans le Tarn, développe un biocarburant G-H3 pour les véhicules thermiques, mais aussi électriques, qui pourrait permettre de répondre aux orientations prises par l’Union européenne en matière de politique environnementale.

Afin de démontrer son efficaité, ARM Engineering tente depuis ce lundi 9 mai, et jusqu’à ce mercredi, de réaliser une double tentative de record du monde, sur le circuit d’Albi : « La plus longue distance réalisée avec un véhicule hydrogène en une seule recharge », et « la plus longue distance réalisée avec un véhicule électrique en une seule recharge ».