Marc Lambec, ARM Engineering : « Décarboner massivement et facilement les véhicules »

Marc Lambec, quelle est la particularité de votre biocarburant G-H3 ?

Notre biocarburant décarboné, réalisé à partir de biomasse, est employé à la fois pour des véhicules thermiques et électriques. Il peut paraître difficile d’imaginer qu’un seul carburant puisse avoir deux utilisations, mais il faut le voir comme un vecteur d’énergie. En le brûlant, on peut faire de l’énergie pour les véhicules thermiques avec des moteurs à piston. Mais il est composé d’atomes d’hydrogène que l’on peut aussi transformer en énergie électrique via une réaction chimique. Il faut pour cela y intégrer une pile à combustible.

Comment a démarré le projet ?

Les premières réflexions ont commencé pendant le premier confinement, en mars 2020. La mise en application date de 2021. C’est une évolution logique par rapport à ce que nous faisions auparavant, avec la conversion des moteurs au superéthanol. Les contraintes réglementaires écologiques se renforçant, je me suis demandé comment décarboner massivement et facilement les véhicules. Nous nous sommes inspirés de ce qui se faisait dans le monde du sport automobile, avec le méthanol de synthèse, biocarburant décarboné. Le G-H3 est notre propre version de ce type de carburant, que nous avons donc voulu développer pour deux technologies de véhicules.

Quel est le calendrier de déploiement de votre solution ?

Nous sommes encore en phase de prototype. Il faut faire connaître notre composant chimique auprès des services de l’État et le faire référencer en tant que biocarburant pour les transports. Pour la partie véhicule thermique, notre système électronique de conversion pourra certainement être commercialisé dans l’année 2022. Pour le côté électrique, c’est un peu plus long et complexe. Le déploiement ne se fera pas avant fin 2023. L’objectif de long terme est que l’on puisse retrouver le GH-3 dans n’importe quel type de point de distribution de carburant.

Vous souhaitez localiser la fabrication du GH-3 dans les zones agricoles. Pourquoi ?

Localiser la fabrication (conversion du méthane en liquide) dans les campagnes, c’est dans l’idée ensuite de distribuer et de consommer dans les départements de fabrication. On limiterait ainsi l’impact carbone de son transport.

Envisagez-vous une levée de fonds ?

C’est une option. Pour l’instant, un dépôt de brevets est en cours. Nous pourrions marcher sous licences, car nous avons des demandes des pays ibériques et d’Amérique du Sud. Nous sommes ouverts à toutes discussions commerciales. Nous aimerions sortir de la distribution du GH-3 parce que ce n’est pas notre métier et que nous aimerions que d’autres sociétés puissent l’intégrer dans leur catalogue de biocarburants.

Comment se porte votre groupe ?

Notre groupe a réalisé 3,7 millions d’euros de chiffre d’affaires et nous avons douze collaborateurs actuellement. Nous avons embauché deux personnes pour ce projet, dont un spécialiste de l’énergie dans le milieu des transports. Quand nous recevrons une homologation, nous embaucherons de nouvelles personnes.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur les photos : Marc Lambec, fondateur d’ARM Engineering ; des prototypes du système de conversion présent dans les véhicules dans le cadre du projet de biocaburant G-H3 de la société ARM Engineering. Crédit : ARM Engineering.