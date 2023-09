Sur le chantier de l’A69, Atosca veut « intensifier ses activités »

Après une trêve de plusieurs mois, « les travaux forestiers » ont repris sur le chantier de l’A69. Les opposants à l’autoroute, rassemblés dans la nuit du jeudi 31 août au vendredi 1er septembre à Vendine, en Haute-Garonne, n’ont pas pu empêcher l’abattage de sept platanes centenaires, effectué sous haute surveillance. Les cinq premiers avaient été coupés au printemps et les opérations avaient ensuite été interrompues jusqu’à la rentrée en raison de la période de nidification des oiseaux. « Le dernier platane de Vendine est tombé, au milieu de 200 gendarmes. Les coupes ont été effectuées dans des conditions de sécurité catastrophiques (…) Il reste des centaines d’arbres à sauver. Tenez-vous prêt », a aussitôt réagi La Voie est libre sur les réseaux sociaux.

Le collectif a organisé le week-end dernier un rassemblement en soutien à ses membres baptisés « les écureuils » qui se sont perchés en haut d’arbres menacés dans les communes de Soual et Saint-Germain-des-Près et au militant Thomas Brail. Le fondateur du Groupe national de protection des arbres est entré en grève de la faim le 1er septembre pour demander la suspension du projet jusqu’au jugement des recours devant la justice administrative.

À Vendine, commune aux frontières du Tarn et au cœur de la contestation, Atosca explique avoir « optimisé le projet pour réduire des deux tiers l’impact sur les arbres d’alignement ». « Au total, douze platanes seront in fine impactés contre trente prévus initialement lors du dépôt du dossier d’enquête publique », indique le concessionnaire. Sur le reste du tracé de 53km de la future autoroute, d’autres débroussaillages et coupes de végétaux vont avoir lieu jusqu’au 30 novembre. Cette période, précise Atosca, est « de moindre sensibilité pour la faune puisqu’elle se déroule avant la phase d’hivernage des amphibiens, reptiles ou petits mammifères, avant l’hibernation des chiroptères et après la période de nidification et d’élevage des oiseaux ».

200 ouvrages d’art

La filiale de NGE a aussi annoncé qu’elle lancerait dès cet automne « un programme de compensation » qui se traduira par la « plantation de cinq fois plus d’arbres et d’arbustes que l’impact du projet sur les boisements », sans préciser le nombre total d’arbres et arbustes condamnés par le chantier. Concernant les arbres d’alignement, elle assure qu’elle replantera 400 arbres pour compenser les 200 abattus. S’ajouteront aussi les platanes atteints par le chancre coloré récemment identifiés par Fredon Occitanie [1], au lieu-dit « Le Juge », dans la commune de Saint-Germain-des-Près. Pour limiter la propagation de cette maladie qui décime aussi les arbres du canal du Midi, ces platanes seront coupés et incinérés sur place. Les premiers abattages ont d’ailleurs démarré ce lundi 4 septembre.

Atosca, qui prévoit une mise en service de l’A69 en 2025, annonce aussi pour cet automne une « intensification » de ses activités avec la mobilisation de 500 personnes sur le chantier. Elles interviendront dans la construction des ponts routiers, passages pour la faune et autres ouvrages d’art – 200 seront bâtis soit un ouvrage tous les 200 mètres -, dans des opérations de terrassement et pour la création des bases de vie secondaires et des bases mécaniques. Cette rentrée 2023 sera marquée par la poursuite à Castres des travaux du viaduc de l’Agout, ouvrage le plus imposant de la futur A69 avec une longueur de 144 mètres et par le démarrage de la construction, dans le même secteur, du pont qui permettra à la voie ferrée Toulouse-Castres de passer sous la future autoroute.

Johanna Decorse

Sur les photos : À Verfeil, des travaux d’élargissement du pont routier de la RD77 se poursuivent. Actuellement fermée, la route départemental devraient être rouverte à la circulation fin décembre 2023. Crédit : Atosca.

Depuis le 1er septembre, neuf membres du collectif La Voie est libre se sont perchés en haut d’arbres menacés dans les communes de Soual et Saint-Germain-des-Près. Crédit : La Voie est libre.

Chantier de réalisation du passage inférieur qui permettra de faire passer sous l’A69, les usagers de la rue Calmette, à Castres. Crédit : Atosca.