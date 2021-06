Sofic suspend son projet de nouvelle usine à Castres

Le projet portait sur cinq hectares de terrain et 6000 m2 d’usine sur la zone du Causse, à Castres. Un nouveau site pour augmenter sa capacité de production et répondre aux standards de qualité internationaux de plus en plus stricts. Mais la société Sofic, spécialisée dans la fabrication d’aiguilles stériles et de seringues à usage unique pour l’anesthésie dentaire, a dû revoir ses plans. Impactée par la crise sanitaire qui s’est traduite pour elle par une baisse d’activité de 20 à 25%, l’entreprise tarnaise a décidé en mars dernier de suspendre son projet et de rester sur son site historique d’Aussillon. Filiale à 100% depuis 1992 du laboratoire français Septodont, leader mondial des anesthésiques dentaires, la société devait assumer seul le coût de 15 millions d’euros pour cette nouvelle implantation.

« Jouer la sécurité »

« La crise sanitaire nous a poussés à être prudents. Nous avons joué la sécurité pour ne pas risquer de nous mettre en difficulté. Le projet était bien avancé puisque nous en étions à la phase de consultation des entreprises et que les études ont été faites. Nous n’avons pas été autorisés à faire de réserve foncière pour qu’éventuellement ces études puissent servir si le projet était réactivé. La communauté d’agglomération Castres-Mazamet privilégie les investissements imminents », explique Christophe Combes, directeur général de Sofic.

Pour l’expert des aiguilles dentaires, qui fournit 25% des aiguilles consommées dans le monde, l’année 2021 aura néanmoins été marquée par un regain d’activité. Le fabricant affiche un carnet de commandes plein jusqu’à fin août pour les aiguilles et jusqu’à la fin de l’année pour les seringues jetables. Elle renoue avec ses cadences en 3/8, cinq jours sur sept et une production qui atteint un million d’aiguilles par jour et 250 millions de dispositifs à usage unique par an. Sofic, qui emploie soixante personnes et commercialise ses produits dans 135 pays vise cette année un chiffre d’affaires de 10,5 millions d’euros, réalisé à 70% à l’export.

Johanna Decorse

Sur la photo : La société Sofic produit un million d’aiguilles dentaires par jour. Crédit : Sofic.