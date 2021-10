Partenariat signé entre Castres-Mazamet Technopole et l’Urssaf Midi-Pyrénées

Lundi 4 octobre, Castres-Mazamet Technopole et l’Urssaf Midi-Pyrénées ont signé une convention de partenariat. Castres-Mazamet Technopole rejoint les cinq incubateurs déjà engagés dans une telle association (La Mêlée, Nubbo et le Village By CA de Toulouse, l’École des Mines d’Albi et le BIC Crescendo de Tarbes).

Les trente-quatre entreprises innovantes du réseau vont ainsi accéder à l’offre de service nommée Start U Up de l’Urssaf Midi-Pyrénées. Celle-ci prévoit un calendrier de rendez-vous physiques qui suit l’évolution du projet (à la naissance du projet, douze mois après, etc.) ainsi que des webinaires réguliers. Un site web dédié a été mis en place.