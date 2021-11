Tarn. Daniel Vialelle reste président de Trifyl à l’organisation modifié

Le lundi 15 novembre, le comité syndical de Trifyl, l’organisme chargé de la gestion des déchets et de la production d’énergie propre dans le Tarn, a reconduit Daniel Vialelle dans ses fonctions de président. Le comité syndical réunissait les élus des intercommunalités membres selon une composition renouvelée : chaque collectivité adhérente à Trifyl a doublé le nombre de ses représentants avec deux élus délégués titulaires et deux délégués suppléants, le Département étant, quant à lui, représenté par cinq titulaires et cinq suppléants.

Trifyl valorise les déchets auprès de 327.000 habitants. Il s’appuie sur trente-six déchèteries, treize quais de transfert, deux centres de tri, cinq réseaux de chaleur, deux plateformes bois-énergie et deux autres de compostage sur un territoire de 6700 kilomètres carrés.