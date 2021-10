Gestion des déchets. Daniel Vialelle, Trifyl : « Le projet Horizon 2030 concernera 450.000 Tarnais »

Daniel Vialelle, pouvez-vous nous présenter ce projet Horizon 2030 ? Pourquoi a-t-il été mis en place ?

C’est un projet qui a mûri depuis sept ans. Il se met en place car un certain nombre de nouvelles législations nous obligent ou nous poussent à évoluer (loi sur la transition énergétique, loi anti-gaspillage, augmentation de la taxe sur les activités polluantes, etc.). Il concernera 450.000 habitants du territoire. Trois usines vont ouvrir dans les deux-trois ans qui viennent : une dédié à la méthanisation à Labessière-Candeil, une pour traiter les emballages et les plastiques à Labruguière et une dernière pour le tout-venant, à Blaye-les-Mines.

Notre organisation va évoluer. Nous allons mettre en place progressivement le recyclage des biodéchets (tous les restes de repas alimentaires, viandes et poissons compris). Il suffira de les mettre dans un sac de couleur différente du traditionnel sac poubelle noir. À l’entrée de l’usine, il y aura un séparateur. Séparer les biodéchets va permettre de créer davantage de gaz pour la méthanisation. Nous allons essayer aussi de valoriser davantage le bois et le métal récupérés dans les sacs noirs.

Combien va coûter ce projet et qui va le financer ?

150 millions d’euros au total. Au-delà de la construction des usines, il y a beaucoup de matériel qu’il nous faut acquérir. Le département du Tarn financera à hauteur de 6 millions d’euros, la Région Occitanie devrait s’engager pour 8 millions d’euros et on attend au moins 4,5 millions d’euros de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Nous avons quelques fonds propres, mais nous ferons surtout un emprunt qui va s’étaler sur vingt à trente ans. Nous devrions également être financés par la Banque européenne d’investissement. Elle a des taux d’intérêt très bas et lorsque elle vient sur un projet, c’est un gage de sérieux.

Horizons 2030 va-t-il générer de l’emploi ?

Oui. Nous allons créer de l’emploi en très grande majorité en Occitanie. 200 personnes vont travailler sur la construction des usines, dont l’utilisation devrait permettre la création d’une cinquantaine d’emplois. Les travaux à Labruguière devraient se terminer fin 2022. À Labessière-Candeil et Blaye-les-Mines, ce sera à la fin de 2023. L’usine de méthanisation va rentrer pleinement en activité en 2024. Dans un peu moins d’un an, nous allons communiquer des population pour qu’elles apprennent les nouvelles habitudes à prendre en terme de tri des déchets.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Pose de la première pierre du projet en compagnie notamment de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. Crédit : Trifyl.