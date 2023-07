Maroquinerie. Depuis Graulhet, Marina Dias revitalise la marque familiale Cordiz

Bon sang ne saurait mentir. Après des années comme designer dans le prêt-à-porter de luxe à Paris, Marina Dias décide, en pleine crise du Covid, de cogérer avec son père la marque de maroquinerie Cordiz qu’il a créée il y a trente-cinq ans. Flavien Dias avait commencé par ouvrir en 1982 Les Ateliers Cordiz à Graulhet, façonnier maroquinier pour de grandes marques françaises, avant de lancer en parallèle sa propre gamme éponyme.

« J’ai évolué, dans le secteur de la mode, vers des convictions environnementales de plus en plus fortes. Je voulais aussi mettre en valeur le savoir-faire français. Quoi de plus naturel que de le faire dans le secteur du cuir que je connais si bien », explique la jeune créatrice de 33 ans. Cordiz, jusque-là cantonné dans une proposition de cartables ou de maroquinerie classique, revêt sous son impulsion un esprit plus tendance.

La cogérante et directrice artistique redéfinit aussi les valeurs de la marque, plus en phase avec les préoccupations de l’époque. « Je n’utilise que des cuirs issus de stocks dormants d’enseignes de luxe pour limiter la consommation. Je n’oublie pas non plus l’inclusivité dans mon offre avec des produits les moins genrés possibles. Il n’y a plus de frontière aujourd’hui entre le vestiaire masculin et féminin », met-elle en avant. Elle crée ainsi une vingtaine de références, dont leur best-seller, le petit sac boule Indi.

Croissance et embauches

Les Ateliers Cordiz progressent à coups de 20 à 30% de hausse annuelle de leur chiffre d’affaires, établi à près de 2,4 millions d’euros en 2022. « La marque Cordiz représente 30% de cette activité quand le reste est produit pour d’autres griffes », indique Marina Dias. L’entreprise a embauché une dizaine de salariés en un an pour atteindre cinquante employés en 2023.

« Il y a une crise de main-d’œuvre dans notre secteur. Pour embaucher, nous acceptons, en partenariat avec Pole Emploi, de former des artisans du cuir dans nos ateliers. La coupe, la pique, le montage, le collage ou la teinture demandent de vraies compétences », explique Marina Dias. Les ateliers ont aussi revu leur environnement de travail vers des procédés ou des produits plus respectueux de l’environnement, comme des colles à base d’eau ou des teintures naturelles.

Cap à l’export

Distribuée en France sur le net et sur une place de marché référente de la mode upcycling, Reiner, la marque vise une expansion internationale, notamment au Japon, en Corée, à Taïwan ou aux États-Unis. « Nous réfléchissons encore à notre stratégie de développement à l’export, via des sites spécialisés ou des boutiques multimarques », détaille Marina Dias. Elle peaufine également sa ligne de maroquinerie. « Nous allons réduire la gamme pour ne lancer qu’une ou deux pièces tous les deux ou trois mois. » Une manière d’alléger le rythme de fabrication au cours de l’année et de susciter l’attraction. Les Ateliers Cordiz devraient atteindre 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Marina Dias, directrice artistique de Cordiz et cogérante de l’entreprise, présente son sac boule. Crédit : Cordiz.