Transition écologique. Les tuiles de Cactile stockent l’eau de pluie

L’enjeu de l’eau douce devient une urgence. Un problème critique que le dispositif de Cactile contribue à adresser. Pour réduire l’impact des bâtiments urbains sur l’imperméabilisation des sols, la start-up a imaginé l’utilisation des toitures pour récupérer l’eau de pluie et ralentir ainsi le cycle de l’eau. « En France, près de 100 millions de m2 de toitures sont installés chaque année, dont 40 millions de m2 de tuiles, avec pour seule fonction la mise hors d’eau des bâtiments. Les toitures représentent ainsi 35 % de la surface d’une ville », indique Jean-Baptiste Landes, président fondateur de Cactile, incubé depuis juin 2022 à l’IMT Mines d’Albi.

Premières commercialisations en 2024

Le dispositif de couverture proposé par la start-up est un système multicouche. Une première couche sur la charpente, en propylène recyclé, et bientôt en biomatériau, permet la mise hors d’eau du bâtiment. Une seconde épaisseur, au-dessus, inclut un réservoir de stockage de 40 litres d’eau de pluie par m2. Le tout est masqué par un couvercle en métal en forme de tuile. Une fois rempli, le réservoir se vide grâce à un boîtier connecté pour alimenter les toilettes ou arroser le jardin. De la même manière, en cas de prévision de fortes pluies, il se vidange dans le réseau collectif pluvial. Le poids de l’ensemble n’excède pas au m2 celui d’une couverture traditionnelle. « Nous présenterons un prototype fonctionnel d’ici à un mois, suivi en 2023 d’une phase de tests en laboratoire pour mesurer sa résistance et son étanchéité. Dès 2024, plusieurs démonstrateurs seront installés, dont une structure spécifique à l’école des Mines d’Albi », détaille Jean-Baptiste Landes. Plusieurs clients ont déjà manifesté leur intérêt, tels que Gaillac Graulhet Agglomération et des promoteurs immobiliers ou bailleurs sociaux.

Un brevet, des financements

Un brevet français, obtenu en juillet 2022, protège l’innovation. « Ce type de gestion automatisée de l’eau de pluie existe déjà sur des toitures plates. Mais sur des toits en pente, nous sommes les seuls à ce jour », affirme Jean-Baptiste Landes, ancien responsable de la production hydroélectrique à EDF. Cactile a remporté le prix régional Inn’Ovations 2023 doté de 25.000 euros, dans la catégorie transition écologique. La start-up, lauréate de l’appel à projets Perfecto de l’Ademe, a aussi bénéficié de 320.000 euros de subvention. Plusieurs aides, dont une bourse French Tech et deux prêts d’honneur, complètent le financement du développement de Cactile. La start-up prévoit d’étendre sa solution de récupération de l’eau de pluie à la façade des bâtiments, grâce à un bardage spécifique connecté et relié aux descentes de gouttière. Jean-Baptiste Landes anticipe un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros d’ici à trois ans.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Perché sur un toit encore traditionnel, Jean-Baptiste Landes, fondateur de Cactile, start-up créée en 2021 et hébergée à l’incubateur de l’IMT Mines d’Albi depuis la mi 2022. Crédit : Cactile.