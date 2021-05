Malgré la crise, Missegle n’a pas le moral dans les chaussettes

Des ventes qui augmentent, des besoins en recrutement... Missegle fait partie des quelques entreprises auxquelles la crise sanitaire a profité. En mobilisant ses équipes autour de la production de masques barrière qui lui ont d’ailleurs permis de récolter 230.000 euros au profit de la lutte contre le Covid, l’entreprise tarnaise a aussi gagné en visibilité et en notoriété. Son modèle économique qui repose à 80 % sur la vente directe a fait le reste. En 2020, la société de confection a fabriqué quelque 300.000 paires de chaussettes, 30.000 pulls et 40.000 accessoires tricotés pour un chiffre d’affaires global de 8,5 millions d’euros.

« Nous bénéficions aussi d’un recentrage des consommateurs sur nos valeurs autour des matières naturelles, de l’écoconception, d’une fabrication locale et d’un engagement en faveur de l’environnement », explique Myriam Joly qui laissera bientôt sa place à deux de ses fils à la tête de la société. Pour la cheffe d’entreprise, l’aventure a débuté il y a près de quarante ans, en 1983. Alors jeune ingénieure agronome, elle s’installe à l’âge de 26 ans dans la ferme de Missegle, à Burlats, près de Castres. Elle apporte avec elle un troupeau de chèvres angora et se lance dans la production de laine mohair. Pionnière de la filière en France, Myriam Joly rachète en 2007 et 2013 les deux ateliers auxquels elle sous-traite la fabrication de ses chaussettes et de ses pulls en mohair.

Une cinquantaine de modèles

Depuis, la marque tarnaise a élargi sa gamme, étoffé ses équipes grâce à la formation interne et trouvé sur internet une vitrine durable. Labellisé Entreprise du patrimoine vivant, l’atelier Missegle a su aussi se démarquer par l’innovation sur un marché de la chaussette qui représente quelque 300 millions de paires achetées chaque année en France dont 95 % sont fabriquées à l’étranger. Lancées en 2019, ses chaussettes « les plus solides du monde » qui en plus des fibres naturelles (fil d’Ecosse, mérinos et soie ou lyocell) intègrent 25 % de Cordura, un tissu synthétique très résistant utilisé notamment dans les amarres de bateau, restent un axe fort de développement. « Avant de lancer ce slogan, nous nous sommes appuyés sur les tests de Martindale, réalisés en laboratoire pour mesurer la résistance à l’abrasion des tissus. Les chaussettes de grande consommation résistent à environ 7000 passages, les plus robustes à 47.000. Après 100.000 passages, nos chaussettes ne sont toujours pas trouées », explique Myriam Joly. Un résultat dont l’atelier Missegle a fait un argument marketing très efficace.

Bois local

Pour accompagner sa croissance et continuer de créer de l’emploi, l’entreprise tarnaise a lancé en 2020 un projet d’extension de 1 million d’euros, financé en partie par la Région et la communauté de communes Sidobre-Vals et Plateaux. Un nouveau bâtiment de 1500 m² entièrement en structure bois, en partie local, sera inauguré en septembre prochain. Réalisé par la société aveyronnaise Baticausse, il abritera le service expédition, les services administratifs, une salle de sport, une cuisine collective et un studio photo. L’entreprise, qui produit déjà 60 % de l’énergie qu’elle consomme grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur les toits, a prévu la pose de 172 m² supplémentaires sur son nouveau bâtiment.

Johanna Decorse

Sur les photos : Myriam Joly, la fondatrice de l’atelier Missegle et deux de ses fils qui ont rejoint l’entreprise en 2013. Spécialiste de la chaussette en fibres naturelles depuis 1983, la société tarnaise emploie quarante salariés et prévoit le recrutement de sept personnes supplémentaires d’ici la fin de l’année. Crédit photos Missegle.

Chaque paire de chaussettes est remaillée à la main dans l’atelier Missegle, à Burlats, près de Castres.