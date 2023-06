Les opposants à l’autoroute entre Castres et Toulouse passent à l’action juridique

Pour les opposants au projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, l’heure de la bataille juridique a sonné. Quatorze organisations, syndicats, associations ou élus, solidaires du collectif La Voie est libre, ont déposé ce lundi 19 juin devant le tribunal administratif de Toulouse une requête en annulation des autorisations environnementales délivrées en mars dernier au concessionnaire Atosca. France Nature Environnement, Attac, la Confédération paysanne ou encore Nature en Occitanie ont mandaté Me Alice Terrasse pour porter leur voix devant la justice et démontrer l’illégalité du projet.

Dans ce bras de fer qui s’annonce, les opposants peuvent compter sur la pugnacité de l’avocate toulousaine spécialisée dans le droit de l’environnement et qui s’est emparée déjà de nombreuses affaires. Conseil de la FNE dans le dossier du barrage de Sivens, elle accompagne aujourd’hui les opposants au projet d’éco-domaine sur les rives du lac de Montbel, en Ariège. Alice Terrasse incarne aussi, après dix-sept ans de recours, la victoire des associations écologistes face au promoteur Unibail et à son projet de centre commercial Val Tolosa, à Plaisance-du-Touch.

Avis de techniciens et d’experts

Concernant l’A69, l’avocate toulousaine avance avec confiance. Elle en a fait la démonstration en début de semaine lors d’une conférence de presse à Toulouse. « Cette requête en annulation n’est pas le fruit d’une vision partisane mais d’un travail de dix ans basé sur des contre-expertises qui ont montré toute l’inutilité de ce projet, avant même que la déclaration d’utilité publique n’ait été rendue en 2018 », souligne l’avocate, qui s’appuie sur une longue liste d’experts, techniciens des services de l’État ou encore d’universitaires.

Dès 2016, rappelle-t-elle, le commissariat général à l’investissement en charge de veiller à la cohérence de la politique d’investissement de l’État, a montré sa réticence et souligné les faiblesses du dossier sur le plan socio-économique. Alice Terrasse cite aussi des chercheurs de l’université régionale Champollion, qui ont travaillé sur le sujet, et contestent le rôle que pourrait jouer l’A69 dans le désenclavement et le développement économique du bassin Castres-Mazamet.

Selon eux, le phénomène de métropolisation profiterait surtout à Toulouse. Récemment aussi, en septembre 2022, le Conseil national de la protection de la nature, instance d’expertise scientifique et technique rattachée au ministère de l’Ecologie, a émis « un avis défavorable » sur le projet A69 et pointé « l’absence d’éléments tangibles permettant de justifier de l’intérêt public majeur ». Dans la même ligne, en octobre 2022, l’Autorité environnementale a qualifié l’infrastructure autoroutière d’« anachronique » au regard des enjeux climatiques.

L’utilité du projet questionnée

« On nous martèle depuis trente ans que cette autoroute est un projet prioritaire au niveau national. C’est faux ! », assure Me Terrasse, dont le « fil rouge » va être de démontrer l’absence totale de raison impérative d’intérêt public majeur, en somme l’inutilité du projet. « La raison impérative est la première condition à remplir pour obtenir une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats. Or, l’autorisation environnementale qui a été accordée à Atosca comprend une dérogation et doit donc faire la démonstration de cette raison impérative. Si la raison n’est pas là, le projet tombe », explique Alice Terrasse.

Citant le Conseil d’orientation des infrastructures pour qui les liaisons autoroutières accueillant moins de 10.000 véhicules par jour en moyenne « ne devraient pas exister », l’avocate ajoute : « Atosca promet au mieux 6500 véhicules par an la première année et, en 2044, dans la meilleure des hypothèses, 10.400 véhicules, de l’aveu même du concessionnaire. L’A69 sera l’autoroute la moins utilisée et la plus chère de France, au tarif de 17 euros aller-retour ou encore environ 200 euros par mois pour les abonnés. »

En attendant l’examen du recours au fond, ce qui pourrait prendre deux ou trois ans selon Me Terrasse, les opposants à l’A69 brandissent d’autres armes juridiques et demandent au gouvernement de réexaminer le dossier à la lumière de leur requête et de suspendre les travaux. « Si nous ne sommes pas entendus, nous déposerons des référés-suspension », a prévenu l’avocate. Cette procédure d’urgence devrait d’ailleurs être utilisée dans les prochains jours pour empêcher la construction par Atosca d’un viaduc sur l’Agout, dans une zone Natura 2000.

Johanna Decorse

Sur les photos et la vidéo : Entourée de plusieurs requérants, l’avocate toulousaine Alice Terrasse a présenté mardi 20 juin à Toulouse les arguments de sa requête en annulation déposée la veille contre les autorisations environnementales délivrées au concessionnaire Atosca. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.