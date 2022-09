Ce n’est « pas une surprise » pour le concessionnaire Atosca, mais c’en est une de taille pour les détracteurs de l’A69. Le 12 septembre dernier, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), instance d’expertise scientifique et technique rattachée au ministère de l’Écologie, a émis « un avis défavorable » au projet A69. Pour rappel, ce projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse s’étendrait sur 62 km et traverserait dix-sept communes du Tarn et sept de Haute-Garonne. Il se décompose en deux opérations : l’élargissement à deux fois deux voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil (soit 9 km réalisés par ASF) et la création d’une liaison à deux fois deux voies entre Verfeil et Castres.

C’est sur ce second volet du projet, géré par Atosca pour le compte de l’État, que s’est prononcé le CNPN. Pour ses experts, les arguments invoqués par le concessionnaire ne sont pas « suffisants » pour constituer une « raison impérative d’intérêt public majeur ». « L’absence d’éléments tangibles permettant de justifier de l’intérêt public majeur représente une faiblesse juridique pour le dossier », estiment-ils dans leur avis, malgré la déclaration d’utilité publique décrétée par l’État en juillet 2018.

« D’autres modalités de désenclavement »

Pour le CNPN, « ce dossier s’inscrit en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’objectif du zéro artificialisation nette et du zéro perte nette de biodiversité, ainsi qu’en matière de pouvoir d’achat ». Et les experts vont plus loin encore : « Qu’en 2022, un territoire recherche la création d’une autoroute pour se désenclaver, plutôt que de saisir l’opportunité offerte pour imaginer d’autres modalités de désenclavement, nous paraît passer à côté de l’exercice demandé ». Ils estiment ainsi que « l’élargissement de l’infrastructure existante (RN126) constituerait probablement une solution de moindre impact plus acceptable et raisonnable ».

Un scénario défendu par le collectif La Voie est libre, qui s’est rassemblé ce lundi à Soual pour dénoncer un projet « indigne » et « inutile », et protester contre les fouilles archéologiques préventives menées sur la commune avant le début de la phase d’acquisitions foncières. Ces opposants ont également prévu, du 21 au 24 octobre, une « Grande Marche contre l’A69 » sur le tracé de la future autoroute entre Castres et Verfeil.

Un projet « exemplaire » pour Atosca

De son côté, Atosca relativise. « Il est en effet assez rare d’obtenir un avis favorable pour un projet de cette nature, le rôle du CNPN étant de relever toutes les marges de progression possible en faveur de la biodiversité. » Le concessionnaire estime que « cet avis consultatif va [lui] permettre d’approfondir les études » pour optimiser ses actions. Il se dit « encouragé » à « détailler certains des résultats de ses études » et « à compléter » le dossier qu’il présentera cet automne dans le cadre de l’enquête publique au titre de l’autorisation environnementale. Le projet d’A69 n’est donc absolument pas remis en cause pour Atosca ni pour ses partenaires. L’État et les collectivités locales voient toujours en lui un moyen de « désenclavement vital pour le bassin Castres-Mazamet ».

Il a bien sûr aussi le soutien de Pierre Fabre. Le groupe pharmaceutique l’a écrit le 20 septembre dernier au collectif La Voie est libre, qui l’avait interpellé publiquement. Un soutien « résolu » et « vigilant pris à l’aulne des engagements environnementaux du concessionnaire et dont l’État se porte garant », a souligné l’industriel tarnais.

Johanna Decorse

Sur la photo : Les membres du collectif La Voie est libre se sont rassemblés ce lundi 26 septembre à Soual contre le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Crédit : La Voie est libre.