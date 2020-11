Achat-tarn.fr : l’Amazon tarnais accueille ses premiers commerçants

Fermés depuis le 30 octobre dernier, les commerces espèrent encore un allègement des mesures à l’approche de Noël, une période qui concentre une grosse partie de leur chiffre d’affaires. Si le retrait en magasin est toujours possible, il ne compense pas la perte liée au confinement. « La baisse d’activité enregistrée est de l’ordre de 90 % », insiste Michel Bossi, président de la CCI du Tarn. « Et le click and collect, c’est en moyenne 2 % de ce que faisaient les commerces en temps normal. »

Malgré ce constat particulièrement sombre, le chef d’entreprise n’est pas resté les bras croisés et s’est activé pour aider au maximum les commerces tarnais. En collaboration avec la Chambre des métiers et de l’artisanat du Tarn et le Conseil départemental, la CCI 81 a déployé une plateforme de commerce en ligne, achat-tarn.fr. « Cet outil a été créé il y a plus de dix ans par la CCI de l’Isère. Il a été amélioré au fil des années pour s’adapter à chaque territoire. Comme nous avions déjà commencé à travailler sur la digitalisation des petits commerces, nous avons estimé que la plateforme était l’outil le plus adapté, notamment par son interface simple. »

Un site de vente en ligne pour chaque commerce

Concrètement, cette plateforme permet aux commerçants et artisans de disposer de leur propre site internet, comme une vitrine, et de tous les moyens de vente en ligne et de livraison. « Maintenant, l’objectif est de faire adhérer les commerçants. C’est pour cela que nous nous sommes rapprochés de toutes les collectivités pour informer les principaux intéressés, mais aussi la population », insiste Michel Bossi, qui met en avant tout le travail technique réalisé en amont par les équipes de la CCI du Tarn. « Nous avons répertorié les 11.000 commerces et artisans du département et tout cela est en place depuis le 12 novembre. » Une semaine après, soixante-dix commerces ont déjà pris contact avec la chambre consulaire pour bénéficier de cet outil.

Ce service, gratuit pour les commerçants, s’inscrit en complément de la plateforme Dans Ma Zone mise en place au niveau régional pour la Région Occitanie. Michel Bossi assure d’ailleurs que l’objectif est de créer des liens entre les deux outils pour gagner en visibilité. « Nous savons que ça ne sauvera pas les commerces. Il faut qu’ils rouvrent le plus tôt possible. Mais nous sommes là pour les aider et toutes les équipes sont mobilisées pour ça. On a fait le job », conclut le président de la CCI du Tarn.

Paul Périé

Sur la photo : Lancée le 12 novembre, la plate-forme achat-tarn.fr s’est vite développée . Crédit : DR.