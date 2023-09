Innovation. La Luciole, nouvel incubateur de Castres-Mazamet Technopole recrute

C’est ce que l’on appelle un heureux hasard de calendrier. Castres-Mazamet Technopole a lancé le 18 septembre dernier un appel à projets pour recruter les deux premiers lauréats de Luciole, son nouvel incubateur dédié à la transition écologique. Quelques jours plus tard, le chef de l’État annonçait un programme de planification écologique. Pour ceux qui en doutaient encore, le sujet est dans l’air du temps.

« La Région Occitanie et la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet sont les principaux cofinanceurs de ce nouvel incubateur, doté d’un budget de lancement de 40.000 euros pour la première promotion, et auquel s’ajouteront des fonds privés pour financer notamment des phases de prototypage », précise Clément Chacon, chargé de mission pour l’incubation et la création d’entreprises innovantes au sein de la technopole. « L’ambition sera de faire émerger des projets innovants, en lien avec l’écologie et de possibles retombées pour le territoire. »

Historiquement positionnée sur les sujets d’innovation en santé, la Technopole Castres-Mazamet a pris le virage de la diversification ces dernières années. « Sur les quarante entreprises accompagnées en 2022, un quart seulement était positionnée dans les domaines de la santé et du bien-être et, aujourd’hui, nous nous considérons comme un incubateur généraliste. »

Quel profil pour intégrer la Luciole ?

Candidats au stade de préprojets ou entreprises de moins d’un an en quête d’accompagnement ? Les deux profils sont éligibles, et il s’agit d’ailleurs d’une originalité de cet incubateur dans lequel la technopole prévoit de mixer les profils.

En revanche, deux critères sont affichés comme incontournables : chaque porteur de projet doit être installé - ou prévoir de le faire - sur le territoire de la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et présenter une solution innovante, mais réalisable, qui réponde à un enjeu écologique avec un impact local.

« Pour cette première promotion, nous prévoyons de sélectionner deux projets lauréats avec une dotation de 7500 euros chacun, et douze mois d’incubation renouvelables. À côté de cela, nous ne nous interdirons pas de conseiller d’autres porteurs de projets sur les mêmes thèmes », précise Clément Chacon.

Installés dans les locaux de la technopole les deux lauréats bénéficieront, outre la dotation financière, d’un accompagnement individuel, d’aide à la recherche de financements et de conseils personnalisés délivrés par des partenaires experts (Derbi, Envirôbat Occitanie, Aqua Valley, EDF, Une rivière un territoire, l’Ademe…). L’appel à projet est ouvert jusqu’au 15 novembre prochain, les noms des lauréats seront connus le 7 décembre prochain pour un début d’incubation en janvier 2024.

Sur la photo : Castres Mazamet-Technopole se définit comme un incubateur généraliste. Sur les quarante entreprises accompagnées en 2022, un quart seulement concernait le domaine de la santé et du bien-être. Crédit : Laurent Frézouls.