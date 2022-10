Immobilier. Le salon Habitarn prépare une édition renforcée pour 2022

34e opus pour le salon Habitarn, qui réunit chaque année les professionnels des secteurs de l’habitat et de l’immobilier. Quatre jours durant, du 21 au 24 octobre, l’événement permet des échanges concrets et de la réalisation de projets, allant du foncier à la construction en passant par la décoration. « Habitarn a cette particularité affirmée au fil des ans d’être le rendez-vous local, véritable carnet d’adresses pour des visiteurs en recherche de contacts pratiques, techniques mais aussi de nouveautés dans leurs choix de matériaux et d’économies d’énergie aujourd’hui prépondérants et durables », a récemment expliqué Yvon Matha, président de la Sem Albi Expos, organisatrice de l’événement.

Avec 150 exposants attendus sur 7500 m2 de salon, Habitarn est le plus important du département consacré à cette thématique. Et si la manifestation est organisée dans un contexte post-Covid, avec un nombre de stands revu à la hausse, elle peut aussi compter sur un marché qui redémarre lui aussi. L’une des raisons : la relance des projets de construction en maison individuelle profite aux départements périphériques à Toulouse, et notamment au Tarn. Une demande qui s’est accompagnée d’une hausse des prix des terrains qui a atteint +37,2 % l’an dernier, selon la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Toulouse. Le prix médian lui aussi augmente (+5,2 %) pour s’établir un peu sous la barre des 90.000 euros.

C’est dans ce contexte favorable que Habitarn devrait accueillir les visiteurs. Plusieurs animations sont prévues à cet effet, comme la présentation d’habitat nomade avec des tiny house et des vans aménagés, ou encore la mise en place d’un espace « bienvenue à la maison » avec plusieurs services pour chouchouter les visiteurs : esthéticienne, barbier, chef cuistot, etc.

À noter enfin le retour des ateliers DIY (pour Do it yourself) avec les thématiques déco et zéro déchets qui devraient séduire les visiteurs.

M.V.

Sur la photo : Habitarn accueille toujours un espace conseil. Crédit : DR.