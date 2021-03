France Relance : près de 25 millions engagés dans le Tarn

Entre le soutien à la compétitivité des entreprises, les mesures en faveur de l’écologie et celles prévues pour la cohésion sociale, ce sont près de 25 millions d’euros qui sont abondés dans le Tarn, dans le cadre des mesures France Relance. Une enveloppe qui s’inscrit dans un soutien plus global engagé depuis le printemps 2020, et que l’État chiffre à environ 688 millions d’euros. Y figurent notamment le fonds de solidarité (90 millions), les mesures d’activité partielle (76,5 millions) ou encore le report de cotisations (74 millions), sans oublier les PGE. Les Prêts garantis par l’État constituent ainsi le plus gros de ce soutien avec 404 millions d’euros mobilisés dans le département.

« Nous avons dix lauréats dans le Tarn dans le cadre du volet compétitivité de France Relance, et parmi eux, Solutech Industries est assez remarquable de par son histoire et la personnalité de son dirigeant », explique Catherine Ferrier, préfère du Tarn, à l’occasion de la visite de cette entreprise, vendredi 26 mars, à Roquemaure. « Mais nous avons d’autres sociétés en attente avec, actuellement, soixante-cinq dossiers déposés. »

Chez Solutech, l’aide du plan de Relance sur le volet Compétitivité se chiffre à 575.000 euros. Elle permettra de financer pour moitié l’investissement d’un nouvel atelier plus innovant et plus performant. « L’idée est que l’on structure ce nouvel équipement en adéquation avec certains marchés sur lesquels on ne peut pas se positionner actuellement », explique Maxime Valax, président de la PME, historiquement positionnée sur la création de moules pour l’injection plastique. « Avec ce projet, nous préparons l’avenir. »

Relocaliser des emplois dans le département

« Ces aides France Relance correspondent à un vrai besoin… À l’échelle du département, cela va nous permettre de recréer des filières historiques, comme celle du cuir et du textile, ou encore de conforter celle de la santé, avec de la relocalisation d’emplois à la clé », poursuit Catherine Ferrier. « Mais cela permet aussi d’appuyer des filières d’avenir, comme celle de l’hydrogène, avec Safra par exemple. »

Dans le Tarn, quelque 10 millions d’euros ont été mobilisés pour accompagner une dizaine de sociétés, à l’instar de Comau (Castres), Aurock (Albi) ou encore Maison Milhau (Lacaune). Et ce n’est pas fini. Bercy a annoncer que ce dispositif de soutien allait être de nouveau abondé. De quoi accompagner de nouveaux lauréats dans le département.

M.V.

Sur la photo : Maxime Valax, président de Solutech Industries, accueille la préfère du Tarn Catherine Ferrier, lors de la visite de son entreprise vendredi 26 mars. Crédits : DR.