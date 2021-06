Depuis Albi, France Challenges forme les vendeurs du futur

Le vendeur de demain sera connecté et digital. C’est fort de ce constat que William Pralong a décidé de créer France Challenges à Albi en 2019. Son entreprise propose des outils pédagogiques digitaux aux élèves des filières commerciales (CAP, Bac Pro, BTS) et les met à disposition gratuitement de leurs professeurs d’éco-gestion. La solution s’appuie sur des ressources professionnelles connectées, telles qu’une application mobile pour la prise de commandes, des sites interactifs, des escape games, des webinaires, pour organiser de vraies opérations de vente dans les classes. « Nous avons commencé par la commercialisation de chocolats pendant huit semaines, de novembre à décembre, et compléterons avec des opérations de vente de thé au printemps prochain. France Challenges se rémunère exclusivement sur la marge générée par les ventes et reverse jusqu’à 22,5% de commission aux classes », explique William Pralong.

Stimulation des élèves

Des lots (smartphones, tablettes) sont également offerts aux meilleurs élèves vendeurs d’une académie, d’où la notion de challenges inter-classes. « Notre objectif est de susciter l’implication des élèves et de favoriser l’acquisition de connaissances et de compétences pour leur métier futur », souligne l’ancien directeur adjoint d’une plateforme courrier du Groupe La Poste. France Challenges a généré un chiffre d’affaires de 600.000 euros en 2020 et vise 1,5 million d’euros en 2022. Conjointement, l’entreprise, présente dans vingt-et-une des trente académies françaises, a formé 1600 élèves en 2020 pour atteindre les 5000 étudiants en 2022.

Un accompagnement millimétré du projet

La femme du dirigeant, Martine Pralong, est l’inspiratrice du projet. Professeure de ventes dans des lycées professionnels, elle se plaignait de manquer d’outils digitaux de formation. Dès 2018, le couple contacte la CCI du Tarn pour un accompagnement par un conseiller à la création d’entreprises. France Challenges est ensuite hébergée pendant six mois dans l’incubateur de la Kedge Business School à Bordeaux, école de formation du fondateur. Elle a été sélectionnée par le réseau Entreprendre, l’une des plus grandes associations françaises d’accompagnement bénévole de dirigeants créateurs, et à ce titre, bénéficie d’un coaching mensuel de la fondatrice de Ma Petite Mercerie, e-boutique en plein essor à Gaillac.

« Son expérience précieuse nous permet d’éviter des erreurs. Le réseau nous a également octroyé une avance de 15.000 euros à rembourser sur quatre ans », indique William Pralong. Un financement complété par un prêt bancaire de 45.000 euros et un PGE de 70.000 euros. Mais le nerf de la guerre reste la trésorerie. « Sans cela, nous ne pouvons pas acheter nos chocolats ou thés pour nos opérations pédagogiques. Nous venons de déposer un dossier complémentaire de demande d’aide auprès de Start’Oc », conclut William Pralong.

Isabelle Meijers

Sur la photo : William Pralong, président de France Challenges, s’est mis en disponibilité du Groupe La Poste pour créer son entreprise. Crédit photo : France Challenges.