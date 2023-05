Célia Perron, heptathlète tarnaise soutenue par Enedis

Delphine Perrot-Voisard, directrice territoriale d’Enedis dans le Tarn, et Célia Perron, heptathlète tarnaise, ont officialisé en avril dernier leur nouveau partenariat pour une durée de deux ans. Célia Perron, 26 ans, pratique une discipline qui compte 7 épreuves d’athlétisme : 100m haies, 200m, 800m, sauts en longueur et en hauteur, et lancers de poids et de javelot.

Après leur premier partenariat entre 2016 et 2018, Enedis renouvelle son soutien pour l’accompagner dans ses compétitions nationales et internationales jusqu’en 2025. L’entreprise apportera son soutien financier et une dotation en équipements sportifs à Célia Perron.