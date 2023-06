MamPreneures du Tarn, un réseau entrepreneurial qui « se préoccupe de la parentalité »

Véronique Chabiron Bouchet, présentez-nous l’association ?

Le réseau MamPreneures est une association loi 1901 qui a été créée en 2009 par Céline Fénié. Cette dernière a eu son deuxième enfant pendant qu’elle montait son entreprise et cherchait un réseau adapté à sa vie de maman, afin de s’entourer et réussir son projet entrepreneurial. Mais les différents réseaux proposent des réunions tôt le matin ou très tard le soir. Elle décide donc de partager son quotidien d’entrepreneure et de maman sur un blog. Devant le succès et la volonté de nombreuses personnes d’échanger avec elle en présentiel, elle a organisé une première rencontre, le MamCafé, puis l’association en 2009.

Quels sont aujourd’hui les objectifs de MamPreneures ?

Sa mission est de soutenir et d’accompagner la réussite des entreprises créées par des mères de famille. Nous sommes le seul réseau féminin à se préoccuper de la place de la parentalité dans nos choix entrepreneuriaux.

À ce jour, le réseau compte vingt-sept antennes départementales, dont une en ligne. Celles-ci proposent à chaque adhérente des rencontres mensuelles qu’on appelle les MamCafés, adaptées au rythme d’une maman. Nous faisons du networking et nous participons à un temps de formation avec un expert ou une experte professionnelle, qui vient nous aider à grandir dans nos entreprises respectives et à monter en compétence.

Le réseau accueille aussi des porteuses de projet. L’objectif est de trouver sa place et d’être accompagnée afin de trouver le meilleur équilibre entre temps personnel et professionnel pour accompagner au mieux nos enfants quels que soient leur âge et leurs besoins.

Qu’en est-il de l’antenne du Tarn ?

Chaque antenne est animée par des bénévoles. Je suis à l’origine, avec d’autres mamans, de la création de l’antenne du Tarn en 2017. Cette antenne a bien évoluée et compte quarante-trois adhérentes. Nous changeons de lieu à chacun de nos Mamcafés, pour faire découvrir le Tarn et ses acteurs économiques.

Je suis dans l’aventure de l’entrepreneuriat depuis 2012 en étant coach professionnelle et formatrice en relation humaine et management. J’ai adhéré en 2016 et ce réseau fait toujours sens pour moi, y compris avec trois grands enfants. Ce réseau est chouette parce qu’il est dans l’ouverture, quels que soient l’âge de l’entreprise, de la personne, et l’état d’avancement de son projet d’entreprise.

Pourquoi organiser une convention nationale ?

L’idée de cette journée est de créer un temps fort pour l’ensemble de nos adhérentes. Cette convention était construite autour de la question : « Comment réussir dans un monde qui bouge ? ».

Propos recueillis par Lucie Ribaut

Sur la photo : Lors du MamCafé du Tarn du 25 mai, avec les adhérentes du Tarn. Véronique Chabiron Bouchet, au centre de la photo, est portée par les participantes. Crédit : Florence Carayol.