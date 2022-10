Team bien-être Yiango. De l’huile dans les rouages pour améliorer la vie au travail

Après le grand public, le monde de l’entreprise. « Depuis la pandémie de Covid, l’articulation entre vie privée et vie professionnelle a été bouleversée. La situation économique et sociale est anxiogène. Les sociétés sont confrontées à des difficultés de recrutement et de fidélisation de leurs équipes. La question de la santé mentale des collaborateurs est devenue une priorité. » Voilà comment Olivier Roques explique la création de Team bien-être Yiango, sa nouvelle franchise BtoB.

Après les huiles essentielles et les compléments alimentaires de Yiango [1], place désormais à des ateliers et du coaching par différents professionnels (nutritionniste, sophrologue, réflexologue, coach sportif, etc.) à travers des interventions ponctuelles (lors de séminaires par exemple) ou de long terme (accompagnement au trimestre, au semestre...). Les différents échelons de l’entreprise sont concernés (programme spécifique pour les salariés, les managers et le dirigeant) par des activités autour, notamment, de « la gestion du stress », du « tonus et de la vitalité » et « de la charge mentale et de la concentration », avec des méthodes très diverses (aromathérapie, boxing-thérapie, yoga, etc.).

« En Occitanie, nous avons une équipe à Montpellier, deux à Toulouse. Nous pouvons aussi intervenir à Albi, Agen, Auch et Montauban. Nous sommes présents dans d’autres régions, à Niort et à Angers. Le dirigeant de chaque franchisé est le chef de projet qui réunit une équipe de professionnels. Ce sont tous des praticiens certifiés dans leur domaine, qui ont signé notre charte et qui travaillent dans une tenue à nos couleurs », détaille Olivier Roques. Pour le moment, le réseau compte une quinzaine de clients. Du petit cabinet d’avocats à des entreprises plus grandes comme le bailleur social Altéal, le groupe d’assurances Allianz ou encore Koésio Sud Alliance.

« Que le dirigeant ait la volonté de faire évoluer la façon de fonctionner dans son entreprise »

Composée de trente-quatre collaborateurs, cette dernière est spécialisée dans la vente de systèmes d’impression, dans la téléphonie et l’informatique. « On croit fermement que le bien-être de nos salariés influe sur la qualité de notre travail, et que nos clients finissent par le percevoir », explique Pierre Cayre, le dirigeant de Koésio Sud Alliance, qui a débuté dans un programme d’accompagnement semestriel avec Team bien-être Yiango. Le chef d’entreprise en est pour le moment « très satisfait ». « Faire de la gym avec son chef, par exemple, cela permet de se percevoir différemment, en dehors de toute considération hiérarchique. Nous commençons aussi à voir les méthodes qui marchent auprès de nos collaborateurs. Nous espérons que cela nous permette de renforcer la solidarité dans notre structure », confie Pierre Cayre.

Olivier Roques tient à préciser que la méthode employée par sa nouvelle franchise « n’est pas miraculeuse ». « L’injonction au bonheur, ça ne marche pas. Il faut que le dirigeant ait la volonté de faire évoluer la façon de fonctionner, de dialoguer dans son entreprise. Et puis certains mal-êtres profonds de collaborateurs nécessitent une prise en charge plus longue, extérieure (auprès de psychologues, psychiatres, etc.). Nous pouvons être néanmoins des détecteurs. Plus on agit tôt, mieux c’est. On va limiter les burn-outs, les arrêts-maladies. Le préventif, c’est mieux que le curatif », considère l’entrepreneur tarnais.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Une intervention de Team bien-être Yiango chez Koésio Sud Alliance, spécialisé dans la vente de systèmes d’impression. Crédit : Yiango.