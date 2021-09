Transports. Le premier camion à hydrogène testé à Albi

« Notre territoire s’intéresse de près à l’hydrogène, à travers des acteurs aux compétences variées », nous confiait Roland Gilles, vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Albigeois en septembre dernier. Parmi les atouts du territoire, il mentionnait notamment l’École des Mines d’Albi, Trifyl, Safra ou la Sem Eveer’Hy’Pole. « Pour prolonger la réflexion, nous possédons, avec le circuit d’Albi et l’aérodrome, des infrastructures intéressantes pour des essais. Notre volonté est donc de mettre en convergence ces compétences pour transformer l’essai », ajoutait-il.

Les 22 et 23 septembre dernier, c’était chose faite avec une manifestation qui a rassemblé des dizaines de transporteurs et d’industriels sur le circuit d’Albi. L’objectif était de faire une démonstration, sur la piste tarnaise, du camion à hydrogène baptisé Hyzon et développé au Pays-Bas. Ces rencontres, organisées par la Région Occitanie en partenariat avec le Département, la Mairie d’Albi et l’Arec, étaient « très attendues par la filière », assure Stéphane Arnoux.

« Ce test est une concrétisation et correspond à une réalité qui sera opérationnelle en 2024. La décarbonations des transports lourds est arrivée plus vite que prévue », poursuit le délégué régional de France Hydrogène, qui se réjouit d’avoir rassemblé l’ensemble de la filière hydrogène d’Occitanie. « Et tous les maillons de la chaîne, que ce soit les transporteurs ou les chargeurs, ont répondu présent. C’est important pour que la phase d’industrialisation s’enclenche. Il y a eu un vrai enthousiasme des différents acteurs et une réelle surprise du silence du véhicule. »

Corridor H2 et mix énergétique

Du côté de la Région Occitanie, cet événement est « une étape importante dans une démarche de mix énergétique, la Région étant très engagée dans la filière hydrogène renouvelable », rappelle Jean-Luc Gibelin, vice-président aux mobilités et aux infrastructures de transport. « Les constructeurs ont confirmé qu’ils croyaient beaucoup à cet aspect-là », assure-t-il, rappelant au passage que la Région a signé une convention avec Safra, qui produit des bus à hydrogène, pour le développement d’autocars à hydrogène, qui devraient être opérationnels à l’horizon 2024.

Dans le cadre de son Plan Hydrogène Vert, la Région a initié le projet Corridor H2, qui prévoit le déploiement de deux unités de production d’hydrogène renouvelable et huit stations de distribution. La collectivité mise en effet sur « la proximité entre production et usage », insiste Jean-Luc Gibelin afin que la filière soit cohérente.

Paul Périé

Sur la photo : Le camion Hyzon a été testé par de nombreux transporteurs sur le circuit d’Albi. Crédit : Emmanuel Grimault - Région Occitanie.