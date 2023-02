Tarn. Le projet de plateforme logistique Terra 2 enterré, les opposants soulagés

C’est par le biais d’un communiqué de presse envoyé aux journalistes mercredi 14 février, en fin d’après-midi, que les opposants ont appris la nouvelle : le projet Terra 2, ​du nom de cet​ entrepôt logistique de 530 mètres de long, de 70.000 m​²​ sur douze hectares de terres agricoles à artificialiser​,​ est abandonné. « Cette annonce est un coup de tonnerre », a réagi Julien Lassa​l​le, membre du collectif Stop Terra 2 et élu municipal d’opposition sur la liste Saint Sulpice active et citoyenne. « Nous sommes très satisfait​s et soulagés. »

Controversé, ce projet cristallisait depuis 2018 les craintes des riverains, élus et membres d’associations écologistes : ​tous redoutaient​ de voir s’installer un géant du e-commerce de type Amazon ou Ali Baba sur la zone d’aménagement concerté (Zac) de 192 hectares des Portes du Tarn,​ à cheval sur les départements de Haute-Garonne et du Tarn, entre Toulouse et Albi​.​​

Cette décision, qui s’accompagne​ra​ du retrait du permis de construire et de l’arrêté Installations Classées Protection de l’Environnement, s’inscrit dans une stratégie d’apaisement. « L’abandon de ce projet de logistique industrielle va permettre, nous l’espérons, un apaisement dans les débats et une installation des entreprises dans un climat serein sur ce parc d’activités nouvelle génération », a expliqué Christophe Ramond, président de la Société publique locale d’aménagement (SPLA), gestionnaire du projet pour le compte des collectivités partenaires de ​cette​ zone d’activités.

Une position derrière laquelle se range Jean-Michel Jédelé, directeur général associé de JMG Partners, le promoteur​ de la plateforme logistique​. « Nous ne souhaitons pas entraver le développement d’un parc d’activités novateur auquel nous croyons et qui est porteur de belles opportunités pour ce territoire », a-t-il déclaré. « Nous souhaitons nous donner le temps de la réflexion et de la concertation avec pour objectif de développer une nouvelle offre immobilière en adéquation avec le positionnement économique des Portes du Tarn et ses ambitions environnementales. »

​Une rencontre ​entre les opposants et les​ élus Portes du Tarn jeudi 16 février

D’ailleurs, une rencontre, tant attendue par les opposants, aura lieu jeudi 16 février en présence des représentants des collectivités concernées (Région Occitanie, Département de la Haute-Garonne et du Tarn, communautés de communes). « Nous espérons que les discussions vont aboutir à une nouvelle gouvernance, dans laquelle citoyens et associations vont avoir un droit de regard », croise les doigts Julien Lassalle. « De plus, nous espérons établir un nouveau pacte de commercialisation, qui prévoit un tiers de zone sauvage, un tiers de terrains agricoles et un tiers d’activité industrielle, tournée vers la transition écologique. »​

En parallèle​ de l’abandon du projet de plateforme​, l’im​​plantation de nouvelles entreprises sur le parc d’activité​s se poursuit.​ ​Le 8 février, le promoteur bordelais Anthelios annonçait la signature d’une promesse de vente en vue de la réalisation de locaux à destination d’entreprises industrielles. Le groupe Duval continue quant à lui la commercialisation de son projet « Ecchobloc​ »,​ des locaux d’activités clés en main en acquisition auprès des artisans, des TPE et PME.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Vue aérienne des Portes du Tarn. Crédit : Portes du Tarn-StudiosH2G.