Tarn. Le groupe Surplus Recyclage à l’ère des véhicules reconditionnés

À l’extérieur, des voitures à perte de vue côtoient bus, camions, engins agricoles ou de BTP. Dans les hangars, pièces mécaniques et éléments de carrosserie se comptent par centaines de milliers dans les rayonnages. Investi en 2014 avec dix-huit salariés, le site du groupe Surplus Recyclage au Mas de Rest, à Gaillac, est devenu un véritable complexe industriel de 30 hectares qui emploie plus de cent-quatre-vingts personnes.

L’entreprise familiale, dirigée par Laurent Hérail et son fils Benjamin, est spécialisée dans le traitement des véhicules hors d’usage (VHU) retirés de la circulation à la suite de sinistres ou en raison de leur vétusté. Voitures, motos et matériels roulants au rebus y sont dépollués, démembrés et remis sur le marché de l’occasion sous forme de pièces reconditionnées dans une logique d’économie circulaire.

« Notre coeur de métier, c’est le réemploi de pièces détachées. Nous en produisons plus de 300.000 par an. J’ai commencé par les voitures en 2005 en voyant arriver la directive européenne qui allait imposer, à terme, de recycler 95 % du poids des véhicules hors d’usage. Puis j’ai élargi aux motos et enfin aux véhicules et matériels industriels lourds, bus, caravanes ou encore tracteurs. Au total, nous traitons 24.000 VHU chaque année mais nous avons une capacité de 60.000. Réunir sur un même site de 30 hectares ces trois activités dont les réglementations sont différentes, avec une usine dédiée à chacune, est unique en France et Europe », assure Laurent Hérail.

Une quatrième usine en 2023

Mécanicien de formation passé ensuite dans la grande distribution, le président-fondateur du groupe Surplus Recyclage est retourné à son premier métier à l’âge de 40 ans. Mais pas pour un simple projet de casse auto. « Dès le début, j’ai pensé les choses à l’échelle industrielle, avec des usines robotisées et des convoyeurs aériens pour déplacer les véhicules. » Depuis 2012, l’entreprise familiale a investi plus de 30 millions d’euros dans son complexe tarnais. Pour proposer une offre globale qui commence dès la prise en charge sur site des VHU et leur convoyage à Gaillac, elle s’appuie sur ses cinq filiales, dont la dernière-née, GSR Repair, a été créée en juillet 2022. Cette usine de reconditionnement remet dans le circuit des véhicules endommagés en utilisant à plus de 30 % des pièces de réemploi provenant de ses centres de traitement.

Afin de coller au marché et d’approfondir sa démarche autour de « la mobilité durable », GSR va se doter, au second semestre 2023, d’une nouvelle entité dédiée aux véhicules électriques. Cette cinquième usine sera spécialisée dans le recyclage, la réparation et le reconditionnement de batteries électriques et de composants électroniques issus de véhicules autonomes (boîtiers, capteurs, caméras…). Deux ingénieurs ont déjà été recrutés dans le cadre de ce projet qui va nécessiter la venue de vingt-six autres nouveaux profils.

Avec plus 1,5 million de véhicules en fin de vie chaque année, Surplus Recyclage sait son marché inépuisable. La montée en puissance des voitures électriques et la fin annoncée de la production de véhicules thermiques en 2035 le confortent dans ses ambitions. Le groupe, qui devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros, vise à l’horizon 2025 un volume d’activité de 46 millions d’euros pour 240 salariés.

Johanna Decorse

Sur les photos : Le groupe Surplus Recyclage dépollue et démembre des véhicules hors d’usage qu’elle revend sous forme de pièces détachées reconditionnées, garanties deux ans, auprès des particuliers comme des professionnels sur ses sites internet dédiés. Crédit : Samuel Cortes.