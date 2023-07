Le fabricant de poêles de masse Hiemstra repris en Scop par ses salariés

Son territoire est national mais sa fabrication tarnaise. Créée en 1998 par Hélène Marchand et Martin Hiemstra, l’entreprise Hiemstra conçoit ses propres modèles de poêles de masse, appelés aussi poêles à restitution lente de chaleur, qu’elle produit pièce par pièce dans son atelier de Guitalens. Engagé depuis vingt-cinq ans dans une démarche d’éco-conception, le fabricant cultive son savoir-faire tout en écrivant une nouvelle page de son histoire avec sa reprise en Scop par ses salariés il y a quelques mois.

« En mars 2022, à la clôture de l’exercice, Hélène Marchand nous a fait part de son souhait de partir à la retraite. Nous avons décidé, avec quatre autres salariés historiques, de reprendre l’entreprise. Le faire par le biais d’une Scop a été une évidence pour nous. Nous voulions garder l’état d’esprit de la société dans laquelle tous les salariés étaient consultés pour les prises de décisions et habitués à réfléchir ensemble pour trouver les meilleures idées », explique Cécile Talagrand, ancienne assistante commerciale, aujourd’hui gérante d’Hiemstra.

De la fabrication à l’installation

Accompagnée par l’Union régionale des Scop (Urscop) Occitanie Pyrénées, la nouvelle équipe a passé le cap de la transmission et prépare la suite, confortée par un chiffre d’affaires en constante progression qui flirte cette année avec le million d’euros. Pour le fabricant tarnais, la priorité est désormais de réunir sur un même site son siège social et ses bureaux, basés à Prades, et son atelier de fabrication, installé à 7 km de là, à Guitalens-L’Albarède.

« Notre projet est d’agrandir le bâtiment existant pour créer des bureaux et un showroom dans l’objectif de gagner du temps et de faciliter le lien entre les services. Nous voulons aussi travailler sur notre communication, notamment sur les réseaux sociaux, pour nous faire connaître localement et faire connaître les poêles de masse. Nos poêles à bois sont une réponse à la conjoncture, sur le plan économique et écologique. Nous maîtrisons le processus de fabrication de A à Z, depuis la matière première jusqu’à l’installation chez les particuliers. À chaque étape, nous nous efforçons de limiter notre impact environnemental, en réutilisant notamment tous nos emballages et caisses de transports et en rationalisant les tournées », souligne Cécile Talagrand.

Inspirés des poêles alsaciens et déclinés selon quatre modèles de taille, les poêles de masse Hiemstra reposent sur le concept de l’accumulation et de la restitution lente de chaleur. Après une flambée vive d’une à trois heures, une fois par jour, la chaleur stockée à l’intérieur du poêle va lui permettre de chauffer par rayonnement pendant 24 heures.

Johanna Decorse

Sur la photo : Créée il y a vingt-ans, l’entreprise Hiemstra a été reprise en Scop en début d’année par cinq salariés associés. Crédit : Hiemstra.