Tarn. L’Arçonnerie française entame une nouvelle vie à Saint-Sulpice-la-Pointe

Fondée en 1856 à Saint-Sulpice-la-Pointe, l’Arçonnerie française est restée longtemps l’un des premiers employeurs de la cité tarnaise et une référence dans le monde entier. L’usine, spécialisée à partir de 1911 dans la fabrication d’arçons de selles pour les armées française et étrangères, se reconvertit dans les années 1950. Elle se tourne alors vers la production de supports de câbles pour les télécommunications, l’énergie, les chemins de fer et les transports en commun. Les années 2000 signent l’éclatement et la dispersion des différentes activités. La production d’arçons de selle se délocalise sous le même nom à Bessières, en Haute-Garonne. Restent à Saint-Sulpice l’activité galvanisation à chaud incarnée par la société Galvacier et l’activité ferronnerie sous le nom Afelec puis Retis Solutions, devenue depuis sa nouvelle implantation dans la zone industrielle des Terres Noires l’un des principaux fournisseurs d’Enedis en pylônes électriques.

Vidé de ses employés et de ses machines, le site historique de l’Arçonnerie française est devenu progressivement une friche, totalement à l’abandon depuis l’incendie criminel qui l’a ravagé en 2012. Dix ans plus tard, une nouvelle page de son histoire commence à s’écrire. L’ancienne usine et ses 1,15 hectare de terrain dépollué entre 2018 et 2020 viennent en effet d’être cédés à l’Établissement public foncier d’Occitanie (EPF) au prix de 1,2 million d’euros au bénéfice de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe. Son projet étant de faire sortir de terre une « extension moderne du centre historique ».

Dotation du Fonds friches

Ce changement de main s’est concrétisé après l’annonce des lauréats de la troisième édition de l’appel à projet Fonds friches, lancée en février dernier par le gouvernement et dotée de 100 millions d’euros. Sélectionnée parmi 1210 candidatures, la cité tarnaise, qui candidatait pour la troisième fois, va se voir attribuer une enveloppe de 500.000 euros pour engager la reconversion du site.

« L’EPF est un outil partenarial qui assure le portage financier pour décaisser la somme nécessaire au rachat du terrain. La commune reste maître d’ouvrage pour mener ce projet d’aménagement urbain soit par la vente d’un lot unique à un aménageur soit par la vente de macro-lots à différentes sociétés de promotion. Nous devrons trancher cette question d’ici mars 2023. Dans tous les cas, la cession des parcelles doit nous permettre de rembourser l’EPF qui a fait l’avance de trésorerie, dans un délai de huit ans. Les 500.000 euros attribués par le Fonds friche vont constituer la première étape de remboursement », explique Raphaël Bernardin, le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe.

Le projet lui, reste encore à définir. La municipalité évoque « un « nouveau quartier urbain mêlant habitat privé, habitat social, commerces, équipement public et îlots de fraîcheur ». « Aujourd’hui, nous posons les fondations d’un renouvellement urbain mais beaucoup de questions se posent encore. Nous ne sommes surtout pas dans la logique de rentabiliser au maximum mais dans une démarche de mixité, d’équilibre des usages et des situations. Ce nouveau quartier, que nous voulons à énergie positive, doit être exemplaire du point de vue environnemental », insiste l’élu.

Pour la municipalité, l’une des prochaines étapes concerne la mise en place de la concertation autour de ce projet. Elle sera lancée début 2023.

Johanna Decorse

Sur les photos : Le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe, Raphaël Bernardin (à gauche) et l’ancien propriétaire du site, M. Campan, lors de l’achat officiel de l’Arçonnerie, acté en mairie en novembre. // Le site de l’Arconnerie française a fait l’objet d’un chantier de dépollution entre 2018 et 2020. Crédits : Mairie de Saint-Sulpice.