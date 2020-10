Tarn. Le groupe Frayssinet produit des fertilisants bio depuis 150 ans

« Nous sommes des sages dans le développement de notre entreprise. On ne cherche pas la success story », explique en toute simplicité Romain Frayssinet, en charge de l’approvisionnement du groupe familial depuis 2016. Voilà peut-être la clé de la réussite. « Notre croissance a été modérée et régulière », poursuit le futur directeur. Née il y a 150 ans à Labastide-Rouairoux, dans la vallée du Thoré, l’entreprise s’est développée dans la fabrication et la commercialisation de produits de fertilisation organiques et de bio-stimulants.

Avec trois sites de production (deux dans la vallée du Thoré, à Labastide-Rouairoux et à Saint-Amans-Soult, un troisième dans la vallée du Rhône), le groupe écoule 90.000 tonnes de produits par an sur plusieurs marchés : la viticulture principalement, les cultures maraichères et les espaces verts. « Depuis sept ans, nous sommes aussi présents sur le secteur des jardins des particuliers, sous différentes marques », ajoute Yann Frayssinet, en charge de ce secteur, et cousin de Romain.

Solutions de proximité

« Jusque-là, ça va », assure Romain Frayssinet. En effet, le groupe, qui emploie 105 salariés pour un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros, a traversé la crise du Covid-19, non sans inquiétudes. Même s’il a profité de l’absence de restriction pour le transport de ses produits, l’entreprise a dû mettre en place une stratégie : création d’un groupe de travail réactif spécial Covid-19, ouverture des usines sept jours sur sept, mesures barrières et augmentation de la capacité de stockage.

Dans l’urgence, l’entreprise a aussi cherché des « solutions de proximité », avec des acteurs locaux, comme des transporteurs, pour gagner en efficacité. Conclusion ? « Nous n’avons eu aucune rupture financière, ni d’approvisionnement », se félicite Romain Frayssinet, qui est cependant déjà tourné vers demain, « dans l’après ». « On a déjà tiré les conclusions de ce qui a marché ou pas, car on craint le risque d’accentuation de la crise sanitaire en 2021. » En effet, avec la fermeture des bars dans les villes en zone d’alerte maximale, les viticulteurs craignent de ne plus écouler leurs vins. Et, par ricochet, le groupe Frayssinet peut être à son tour touché. Mais jusque-là, ça va.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : La direction au complet du groupe Frayssinet : Yann, Luc, Thierry, Willy et Romain Frayssinet.

Sur la deuxième photo : Le site de production en plein cœur de la montagne Noire. Crédits : Frayssinet