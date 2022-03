Depuis Graulhet, Les Ateliers Fourès ont plus d’un tour dans leur sac (en cuir)

Au sein des Ateliers Fourès, la crise du Covid-19 se conjugue au passé. Place désormais à la croissance de cette maroquinerie fondée en 1969 à Graulhet, qui revendique être l’une des dernières à fabriquer sacs, portefeuilles et ceintures en cuir de vachette sous sa propre marque. À la manœuvre du développement de cette manufacture qui emploie 46 personnes et enregistre 3,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, le tandem dynamique composé par Amandine Guy-Gras et Logan Gras, 39 ans et 40 ans au compteur. Ce couple d’entrepreneurs, qui a repris les rênes de cette usine en 2016, injecte près de 700.000 euros dans la modernisation de ses équipements.

« Nous avons eu une crise extraordinaire, avec zéro commande, et un soutien exceptionnel », se souvient Amandine Guy-Gras, codirectrice, qui fait référence à l’enveloppe attribuée dans le cadre du plan France Relance (40 % de la somme globale). « On a pu bénéficier d’un tremplin pour moderniser notre outil de production tout en conservant le savoir-faire des équipes. Sans ce budget, on ne pouvait pas se le permettre. » En tout, une quinzaine de machines numérisées, et un robot de découpe, vont être installées en quelques mois.

Projet de réhabilitation de la tannerie Bourdaries



À l’étroit dans leurs locaux de 800 m² pour produire 100.000 pièces en cuir par an parmi un catalogue de 400 références, le duo projette d’acheter et de réhabiliter l’ancienne tannerie Bourdaries de 2000 m² implantée au bord du Dadou, aujourd’hui à l’état de friche industrielle à l’abandon.

Gagnants de l’appel d’offre « Reconquête de friche » de la Région Occitanie, Les Ateliers Fourès candidatent à « Recyclage foncier », un appel à projet de l’État. « On ne peut pas y aller seuls car le montant des travaux est trop coûteux », ajoute Amandine Guy-Gras, qui dispose du soutien de la députée (La République En Marche) du Tarn, Marie-Christine Verdier Jouclas. La directrice a également pu défendre son projet auprès d’Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, en visite dans le département, le 14 mars dernier.

Audrey Sommazi

Sur la photo : un des accessoires en cuir fabriqué par Les Ateliers Fourès.

Sur la seconde photo : une partie des employés de la manufacture. Crédits : Les Ateliers Fourès.