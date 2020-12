Tarn. Agropoint, promoteur de l’achat local

Qu’ont en commun la brasserie du Castel, les conserves du Garrissou, La Bonne énergie, la Vache occitane, Vinovalie et l’Intermarché de Carmaux ? À l’image d’une centaine d’agriculteurs et d’entreprises du Tarn et de vingt points de vente de la grande distribution, ces structures ont adhéré à l’association Agropoint et apposé sur leurs produits, fabriqués ou transformés dans leur territoire, la marque Saveurs du Tarn. Créé en 1994 à l’initiative du Département du Tarn, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce, le réseau a été pensé comme un outil pour fédérer les acteurs de l’agroalimentaire.

Sa première mission est de gérer la marque Saveurs du Tarn, qui regroupe quelque 1500 produits et sert d’étendard aux filières bien connues du grand public comme l’ail rose de Lautrec, les vins de Gaillac ou les salaisons de Lacaune mais aussi à des structures plus confidentielles. « Cette marque s’est vraiment développée en 2012, quand des distributeurs ont intégré l’association. Leur arrivée a permis d’améliorer les relations entre les agriculteurs producteurs et les enseignes et d’améliorer la mise en avant des produits locaux. Toutes les entreprises qui apposent cette marque ont une sortie de produit supérieure. Saveurs du Tarn apporte aussi de la sérénité au consommateur qui sait qu’en achetant local, il favorise les circuits courts et agit pour son territoire mais aussi pour l’écologie », explique Bénédicte Olivier-Pacorig, en charge de la communication chez Agropoint.

L’achat local progresse

En forte progression depuis environ quatre ans, la consommation de produits locaux dans le Tarn augmente chaque année de 20 %, estime l’association. Elle fluctue selon les saisons, notamment sur les fruits (pommes, fraises), les produits de fêtes et les chocolats ou encore les bières, davantage consommées en été. Comme partout ailleurs, l’année 2020, confinement oblige, aura été marquée par un engouement pour les achats directs chez les producteurs ou par drive fermier. Les professionnels, comités d’entreprises ou collectivités, ont aussi suivi cette tendance. « Nous avons vendu cette année quelque 6000 coffrets cadeaux, composés à 100% de produits tarnais. C’est deux fois plus qu’en 2019 », souligne Bénédicte Olivier-Pacorig.

Appui technique

Au-delà de l’animation de la marque et des événements de promotion – des boutiques éphémères seront installées en mars à Paris – l’association assure aussi des prestations de service pour ses adhérents. Communication et marketing, formation en droit alimentaire et en hygiène, Agropoint intervient aussi dans l’accompagnement des collectivités pour des études de marché ou de l’appui technique à la rédaction de marchés publics pour la restauration scolaire. Une diététicienne-nutritionniste du réseau, mandatée par le Département, veille également à l’équilibre alimentaire des repas servis en restauration collective, comme dans les collèges et les Ehpad, et les oriente vers des fournisseurs locaux pour favoriser les circuits courts.

Johanna Decorse

Sur les photos : La marque Saveurs du Tarn regroupe aujourd’hui 1500 produits et une centaine de producteurs, artisans et industriels. Crédits : Agropoint.