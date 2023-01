Sophie Preget Castelis, nouvelle présidente de la délégation FCE Tarn

Sophie Preget Castelis, DRH pour Bras Droit des Dirigeants, a été élue fin décembre présidente de la délégation FCE Tarn, premier groupement de femmes chefs d’entreprises en France. Elle succède à Appoline Chaminade-Meyer, fondatrice d’ACM, régie publicitaire de media. Sophie Preget Castelis pilotera l’ensemble de la délégation, composée de vingt-huit membres.

Le réseau FCE France compte aujourd’hui soixante-deux délégations réparties sur l’ensemble du territoire français. Parmi ses membres, plus de 2000 entrepreneures qui représentent plus de 100.000 salarié.es pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 8 milliards d’euros. L’association est également fondatrice du réseau mondial « FCE Monde », représenté dans plus de soixante-dix pays par plus de 500.000 femmes.