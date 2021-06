Depuis le Tarn, Soflac veut emballer la restauration

Dans le petit monde feutré, et luxueux, de la cosmétique et de la parfumerie, un rachat n’est pas passé inaperçu. En 2020, la société SC Pack, groupe présent dans les emballages en plastique pour l’industrie et les biens de consommation, débarquait dans le Tarn, à Couffouleux. Cette entreprise, portée par les frères Allemandou, Stéphane et Christophe, a mis la main sur Soflac (pour Sud-Ouest Flaconnage), gérée jusque-là par Alain Sudre.

Ce changement de propriétaire n’est pas anodin. Il souffle un vent nouveau sur cette PME peu habituée à faire parler d’elle. Cette société, d’une quarantaine de salariés, spécialisée dans la conception, la distribution et la décoration (sérigraphie, tamponnage et marquage) de contenants en verre et en plastique pour la parfumerie et les cosmétiques, veut donc le faire savoir. « Cette démarche est nouvelle », concède Hélène Méheust, directrice commerciale et des achats chez Soflac. « Car des entreprises, comme Pierre Fabre, ne nous ont pas identifiés. »

De la petite à la grande série

Ce rachat s’accompagne d’investissements, dont le montant n’est pas révélé, dans de nouveaux outils de production opérationnels à la fin d’année, puis en 2022. Objectif : capter de nouveaux marchés, tout en s’adressant à la fois aux « petits acteurs » comme aux grands groupes. « Avec notre parc machine manuel et automatique, nous pouvons produire des petites séries, à partir de 250 pièces à 200 euros, jusqu’à la production industrielle de 200.000 pièces par référence », précise Hélène Méheust, qui cite par exemple la restauration. Déjà, la brasseuse des Pyrénées-Atlantiques Bénédicte Le Bec et la microbrasserie montpelliéraine La Girouette lui ont confié la décoration de leurs bouteilles. Autre débouché possible : les traiteurs. « J’y crois beaucoup », souligne Hélène Méheust. « Car ils cherchent à remplacer leurs emballages en plastique ou en bambou par des bocaux en verre. » Le marché du vin et le home care (soins à domicile, ndrl) sont aussi amenés à se développer.

Soflac n’oublie pas le particulier. Via le site internet Soflacevent, ce dernier peut commander ses verres à boire à des prix « de grande consommation ». Comprendre au même prix qu’ailleurs. Avec un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2020, l’entreprise tarnaise s’attend à une croissance à deux chiffres.

Audrey Sommazi

Sur les photos : Hélène Méheust, 36 ans, directrice commerciale et des achats chez Soflac. Une bougie du parfumeur catalan Esteban, client de Soflac. Crédits : DR.