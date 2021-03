Sept ans, l’âge de la transition pour Leader Tarn

Il est né en 2014 afin de trouver des solutions « contre le fort déséquilibre entre territoires et métropole » et de promouvoir « la réindustrialisation ». En 2021, le club d’entrepreneurs tarnais présidé par Frédy Ficarra poursuit sa route. Il a connu, il y a trois ans, une mutation importante : Ecoter est devenu Leader Tarn. « Pour survivre et rayonner, il a fallu rejoindre le groupe de réseaux d’entreprises Leader Occitanie », explique le président du club tarnais. Il semble fier d’égrener les chiffres de sept ans de réflexions : « Nous avons rassemblé environ 4000 participants, réalisé une cinquantaine d’événements avec 150 intervenants. »

Parmi eux, des personnalités dont Carlos Moreno, universitaire et spécialiste des villes intelligentes, Jean-Marc Pastor, ancien sénateur et fondateur de Trifyl, syndicat en charge de la gestion des déchets ménagers dans le Tarn, et Marie-France Marchand-Baylet, vice-PDG du groupe La Dépêche du Midi et présidente du Forum « Le monde nouveau » [1] . Ces trois-là, « des experts de haut-vol », selon Frédy Ficarra, font justement partie du conseil scientifique créé en 2020 pour orienter le futur de l’organisation au côté du conseil d’administration et de l’assemblée générale du club.

Nombreux événements autour de la RSE

Un avenir qui sera centré encore plus qu’aujourd’hui sur la transition énergétique. Parmi les projets de ce début d’année figure notamment la signature d’une charte territoriale de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Pour faciliter le respect de ces engagements environnementaux et sociaux, des duos seront établis entre des grands groupes et des TPE-PME tarnaises, afin que, quelles que soient leurs tailles, les structures avancent de concert dans ces domaines. Autre chantier, le soutien à la création d’un tiers-lieux dans le quartier prioritaire de Rayssac, à Albi, où associations, entreprises et structures publiques viendront apporter des solutions en termes notamment de développement durable, d’accès aux droits et au numérique.

La fin de l’année devrait voir le retour (si tout va bien) des événements en présentiel. Parmi les événements saillants du troisième et quatrième semestres, on peut citer notamment le cinquième Colloque des territoires [2] (le 23 et 24 septembre pour les professionnels et le 16 octobre pour le grand public), centré sur les enjeux actuels de la RSE. Parmi les intervenants, Camille Parmesan, écologue américaine, Prix Nobel de la Paix 2007 en tant que membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec).

L’ universitaire aurait pu également participer aux septièmes Rencontres de la Transition énergétique qui auront lieu à Albi. Cette année, il sera question d’économie circulaire et de réindustrialisation verte. Impossible de citer la totalité des autres événements prévus pour 2021. Citons néanmoins le prochain, un atelier en ligne sur la cybersécurité le 18 mars à 18h30 . L’entreprise Inforsud Technologies donnera ses bons tuyaux pour la gestion et la sécurisation des périphériques mobiles.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Frédy Ficarra au micro lors d’un événement de Leader Tarn à l’École nationale supérieure des Mines d’Albi-Carmaux. Crédit : Leader Tarn.