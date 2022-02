La 16e édition des Journées européennes des Métiers d’Art se déroulera au printemps prochain, du 1er au 3 avril, dans toute la France et plusieurs pays d’Europe. Dans le Tarn, c’est à Graulhet qu’est organisée une manifestation ouverte à tous, à l’initiative de l’Areso (Association régionale d’écoconstruction du Sud-Ouest).

L’exposition « Mains de Maîtres » se tiendra dans l’enceinte du lycée professionnel Clément de Pémille, le vendredi 1er avril, à destination des scolaires et le week-end des 2 et 3 avril pour accueillir le grand public. Elle réunira des artisans, entreprises et établissements de formation des domaines de la construction (maçon en terre crue, enduiseur, charpentier, menuisier, tailleur de pierre, etc.), de la bijouterie, du cuir, du bois, du textile, du verre, de la céramique, etc. Les participants animeront des stands et des ateliers de démonstration. Des conférences ponctueront également ces journées. Les artisans peuvent s’inscrire avant le 31 janvier. Plus d’informations auprès de Marilyne Desjours par téléphone au 06.45.75.66.62

Lycée professionnel Clément de Pémille, le vendredi 1er avril 2022, à destination des scolaires et le week-end des 2 et 3 avril pour le grand public.