Occitanie : Inforsud change de nom et de cap

35 ans, l’âge de la maturité ? En tout cas, c’est le moment que choisit cette entreprise pour prendre un nouvel élan et se fixer de nouveaux objectifs. Fondée en 1985, Inforsud, qui s’appelait Inforsud Diffusion jusque-là, change d’identité et devient Inforsud Technologies pour coller aux enjeux du marché de l’informatique.

« À sa création, nous avions plusieurs boutiques installées sur le territoire qui assemblaient les ordinateurs et les installaient chez les clients », raconte Audrey Girmens, la directrice générale de 44 ans. « En 2019, s’est posée la question de l’image de l’entreprise afin de mieux incarner l’aspect nouvelles technologies. » À cette date, l’entreprise, qui emploie soixante-quatre collaborateurs sur trois sites en Occitanie – à Bozouls, près de Rodez, Albi et Toulouse – prend une nouvelle impulsion : elle lance un plan stratégique en s’appuyant sur plusieurs leviers de croissance.

Viser le top 15 des ESN régionales

Déjà, Inforsud Technologies vise l’accélération de ses activités historiques, telles que le cloud et les solutions de gestion, auprès des PME, PMI (petites et moyennes industries) et des collectivités, ses principaux clients. Mais pas seulement. L’entreprise veut aussi prendre le virage de l’internet des objets. « Les PMI font face à une problématique : elles ne savent pas retenir l’information pertinente transmise par les indicateurs posés sur leur outil de production », constate Audrey Girmens. « On leur propose alors de travailler sur les données que l’on agrège et qu’on leur présente sous forme de tableaux, en peu de temps. » Autre argument de la directrice générale : le coût. « L’achat d’un logiciel spécifique coûte en moyenne 100.000 euros. Notre solution se mutualise, à plusieurs entreprises, et propose un espace de stockage sécurisé des données de chacune d’entre elles. »

Cette solution est en test auprès de deux industriels. Les résultats seront connus à la fin de l’année. « Cela fait un an que nous travaillons sur cette offre, elle est prête », précise celle qui attend désormais les retours des clients pour la commercialiser. Inforsud met par ailleurs en place une offre de conseils à destination des chefs d’entreprise.

Avec ce plan de relance, Audrey Girmens espère doubler le chiffre d’affaires pour atteindre les 15 millions d’euros en 2023 et effectuer une entrée dans le Top 15 des entreprises de services numériques (ESN) d’Occitanie.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : photo d’illustration des métiers d’Inforsud Technologies.

Sur la seconde photo : Audrey Girmens, la directrice générale depuis 2016. Crédits : Inforsud Technologies.