Nicolas Vento, Vento-Sol : « Avec Ecobang, j’aurais pu conquérir 30 % du marché »

Nicolas Vento, comment est nait la solution Ecobang ?

Entre 2002 et 2007, je faisais partie d’une entreprise qui a mis en place une innovation dont la première application était de traiter les effluents industriels et agricoles. Le dispositif avait des fragilités. Il fallait améliorer le cahier des charges. L’objectif était de proposer une solution plus économique, moins volumineuse, qui s’adapte à tous les tailles de cuves et soit facilement transportable. L’entreprise s’est arrêtée mais j’ai continué le projet. D’abord au sein de Regate, la coopérative de start-up de Castres, puis seul chez moi. Il y a eu une quinzaine de prototypes différents. C’est comme ça qu’est né Ecobang en 2010. Celui-ci produit seulement 1 kilo de résidus pour 1 tonne d’effluent.

Expliquez-nous le conflit qui vous oppose au ministère de la Transition Écologique depuis des années ?

À la fin des années 90, il n’existait que le Phytobac, produit par l’industriel allemand Bayer. Ce système, qui fonctionne par épandage, dégraderait les molécules et rendrait les effluents moins polluants. La loi de 2006 relative à l’utilisation de produits phytosanitaires, qui impose une homologation, ne prend en compte que ce type de solutions. Elle ne s’adapte et ne s’applique pas à des solutions comme Ecobang, qui ne nécessite pas d’épandage. Le ministère de la Transition Écologique nous a pourtant imposé une procédure d’homologation. Au bout d’une quinzaine de tests et trois ans, une autorisation nous a été accordée, mais seulement pour le secteur viticole et avec un nombre de restrictions impensables. J’ai donc décidé d’attaquer juridiquement la décision d’homologation. La cour administrative de Toulouse nous a donné raison en mai 2018 et la cour d’appel de Bordeaux a confirmé en décembre 2020. La justice reconnait notre préjudice. Grâce à cette solution innovante et économique, j’aurais pu conquérir 20 à 30% du marché.

Comment Vento-Sol a pu résister à ce combat judiciaire ?

Cela a été très compliqué. En sept ans, j’ai gagné en tout 9000 euros net. J’ai dû réduire fortement mes dépenses, me faire aider par ma compagne et ma famille. Cette année, mon salaire était de 220 euros par mois. À quoi vais-je avoir droit pour ma retraite ? Certaines entreprises m’ont toutefois fait confiance et m’ont permis de continuer. J’ai fait de l’export en Italie. Dans la zone de Lombardie, il y a vingt entreprises qui utilisent l’Ecobang. Ce qui correspond à 350 machines.

Quelles sont vos projets en 2021 ?

Au niveau judiciaire, nous allons contester, auprès du Conseil d’État, une loi de 2019 par laquelle le ministère de la Transition Écologique a cherché à modifier la loi de 2006 sur les produits phytosanitaires. Mais celle-ci est en contradiction avec le Code de l’Environnement. Au niveau entrepreneurial, les projets continuent. Je travaille sur plusieurs prototypes. Je vais bientôt communiquer sur cela, ainsi que sur des collaborations avec d’autres entreprises.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Nicolas Vento, le créateur de Vento-Sol , qui commercialise la solution Ecobaang. Crédit : Dominique Delpoux - DR.