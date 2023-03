Monoya Tokyo, l’artisanat japonais sur les traces de Toulouse-Lautrec à Albi

Irasshaimase [1] ! Entrer dans ce petit atelier-boutique, c’est s’offrir un morceau de Japon. Ouvert début février en plein cœur d’Albi, Monoya Tokyo propose en effet des accessoires uniques fabriqués à la main à partir d’anciens tissus japonais. Alors que le port du kimono à tendance à se raréfier au Japon, Caroline Pradel Suzuki et son mari Yuji récupèrent ces habits traditionnels, entre cinquante et cent par an, dans des ventes aux enchères, des friperies ou des magasins de seconde main. « Ensuite, on les démonte et on remet le tissu en rouleaux en ajoutant des doublures très épaisses que l’on trouve au Japon. Nous expédions ensuite ces rouleaux par bateau », explique la jeune femme originaire d’Albi.

Après cela, vient l’étape de la découpe, puis Yuji réalise pochettes, trousses, portemonnaies, pochettes pour tablettes ou sac à bandoulières à partir de ces tissus et des patrons qu’il a lui-même dessinés. Penché sur sa machine à coudre, on peut régulièrement l’observer en plein travail dans l’atelier-boutique. « Nous choisissons les kimonos en fonction des motifs et de la couleur notamment. Comme nous faisons des petits accessoires, il ne faut pas des gros motifs. Mais l’idée est que cela fasse le plus japonais possible, ce qui ne veut pas dire la même chose pour Yuji ou moi », plaisante Caroline Pradel Suzuki. Un kimono peut servir à confectionner une vingtaine de pochettes, des pièces uniques. Monoya Tokyo vend aussi des vestes vintages, appelées haori, qui se portent traditionnellement sur un kimono à la mi-saison, et des cadres déco avec d’anciennes ceintures de kimono.

S’appuyer sur les salons et l’engouement pour le Japon

Leur activité, débutée d’abord en ligne début 2020, est née alors que le couple envisageait de s’installer en France. « J’ai un diplôme de Français langue étrangère, et j’ai d’ailleurs enseigné au Japon pendant plusieurs années avant d’être guide touristique. Mais comme mon mari ne parle pas encore très bien français, nous avons réfléchi à ce que nous pourrions faire », raconte Caroline, qui a vécu huit ans à Tokyo. Yuji, dont le père et le grand-père confectionnaient des gants de base-ball pour les joueurs professionnels, a grandi dans l’univers du textile. Couturier autodidacte, il a par ailleurs effectué l’ensemble de sa carrière dans le domaine du textile, aussi bien dans la vente que chez un tailleur ou pour de la décoration d’intérieur.

Aujourd’hui Monoya Tokyo s’appuie beaucoup sur les nombreux salons organisés en France autour de la culture japonaise, à l’image de Japan Expo Sud à Marseille fin février, ou de la Clermont Geek Convention mi-mars. « C’est dans ce genre d’événements que l’on réalise l’essentiel de notre chiffres d’affaires. On profite de l’engouement pour les mangas et tout ce qui a trait au Japon », souligne l’entrepreneure. L’atelier-boutique sera fermée en mai et juin, pendant que Yuji et Caroline seront à Tokyo, où ils prépareront notamment les rouleaux de leurs prochaines créations. Mais au fait, d’où vient le nom du magasin ? « C’est l’association de deux mots, mono et ya, qui veulent dire objet et boutique. Notre logo représente d’ailleurs les deux idéogrammes entremêlés, à la façon de Toulouse-Lautrec. » Un très beau clin d’œil au peintre local, lui-même passionné par le Japon et son art.

Sur la photo : Caroline Pradel Suzuki et Yuji Suzuki, les deux fondateurs de Monoya Tokyo. Crédit : Ville d’Albi.